UGT presenta un recurs contra la reducció a menys de la meitat de les oposicions docents

El sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament d'UGT Serveis Públics PV ha presentat un recurs de reposició contra l'Ordre 45/2022, de 28 de desembre, per la qual convoca procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres de la Comunitat Valenciana.

Amb aquesta mesura, el sindicat insta formalment el conseller d'Educació, Vicent Marzà, a reconsiderar la decisió de limitar l'oferta de places a menys de la meitat de les compromeses (1.228 davant de les 2.500 previstes), informa UGT en un comunicat.

Aquesta oferta de places, precisa UGT, "utilitza el sistema de proves ordinari sense esperar al sistema de proves extraordinari, més beneficiós per als opositors", especialment per als docents interins, que té previst aprovar en breu el Govern central, dins de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Aquesta llei fixa el termini de tres anys (2022, 2023 i 2024) per a executar aquestes mesures, que impliquen un sistema d'oposicions especials i de concurs de mèrits excepcional.

Per tant, UGT Ensenyament PV considera "urgent i necessari que aquest any 2022 també s'aprofite per a complir amb els objectius previstos en la llei, utilitzant els instruments que aquesta preveu, i es convoquen les oposicions docents amb els beneficis que ens aporta aquesta nova legislació".

Junt amb aquestes mesures legals i per a forçar i exigir la revisió de l'ordre d'oposicions que s'ha publicat, UGT ha convocat concentracions de protesta davant de la Conselleria d'Educació i les direccions territorials d'Educació d'Alacant i Castelló, que tindran lloc el pròxim 4 de febrer a les 12 hores.