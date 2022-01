Cuidem Benimaclet rebutja el nou pla d’Aumsa per al barri

L’associació veïnal Cuidem Benimaclet ha qualificat de “vergonya” la proposta de l’empresa municipal AUMSA per al PAI de Benimaclet i ha acusat la vicealcaldessa socialista, Sandra Gómez, de controlar el projecte i excloure d’aquest els seus socis de Compromís.

Després que totes dues formacions s’enfrontaren obertament per aquest PAI, en concret pel nombre d’habitatges que havia de tindre i per la seua connexió amb l’horta, l’empresa majoritària del sòl, Metrovacesa, va perdre la direcció del projecte i la vicealcaldessa socialista va encarregar-li a Aumsa que en fera un de nou que conciliara totes les postures. De fet, el passat 29 de desembre es va licitar la redacció del pla per valor de 280.000 euros.

I ací és on ha vingut el problema. Encara que “en la licitació es fan referències constants a criteris de sostenibilitat i equitat urbana, com la minimització de la invasió de l’horta, la integració de la perspectiva de gènere o l’impuls de processos de participació ciutadana”, en la pàgina 4 del plec de prescripcions tècniques “es recull clarament que el pla especial ha de mantindre la classificació del sòl i l’edificabilitat bruta del sector”. Això suposa, segons recorda Cuidem Benimaclet, “mantindre els més de mil habitatges dels quals s’havia parlat fins ara, siga apilant-los en altes torres o expandint-los en blocs de menys altura que ocupen la totalitat del sòl disponible”.

Per a l’entitat veïnal, “és vergonyós que Aumsa no faça cas de les seues pròpies recomanacions”, ja que l’any 2017 van traure unes directrius que parlaven de 5.000 habitatges buits a la ciutat, “i mantinga la seua política d’obediència al poder econòmic i la desobediència als principis tècnics i ètics de la professió”.

“És indignant —afigen— que es parle de participació ciutadana quan tanquen l’orella a les reiterades reivindicacions veïnals respecte al PAI”. I posen directament en el punt de mira la vicealcaldessa socialista Sandra Gómez, que és la presidenta d’Aumsa en la seua qualitat de responsable d’Urbanisme. Segons Cuidem Benimaclet, Gómez “ha deixat Compromís fora de la fórmula” i ha redactat un plec de condicions “que impedeix que el futur pla especial supose un canvi real i en el qual la participació ciutadana és un autèntic fake”. “Al final, el PSOE li ha pegat dues voltes a la truita i Metrovacesa continua tenint la paella pel mànec”, conclouen.