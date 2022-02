El valencià Puerto és la principal novetat en la llista de la selecció

Josep Puerto (Almussafes, 8 de març de 1999) és la principal novetat en la llista facilitada ahir pel seleccionador nacional, Sergio Scariolo, per als partits d’Espanya en la segona finestra FIBA de classificació per a la Copa del Món 2023. A més, en la convocatòria de 16 homes continuen dos homes més del València Basket en un magnífic estat de forma: Xabier López-Arostegui i Jaime Pradilla.

El protagonista del dia va ser Puerto. Amb 22 anys, ha experimentat, per primera vegada, la crida de la selecció espanyola absoluta. Citat per al doble compromís contra Ucraïna dels dies 24 i 27 de febrer a Còrdova i Kíev, respectivament, com a valencià i jugador del València BC, el d’Almussafes seguirà els passos de qui és “un referent” per a ell, Víctor Claver. Fins hui, l’últim valencià en la selecció. “Estic molt content de poder representar el meu país, amb moltes ganes de veure què se sent i, sobretot, de gaudir de l’experiència, de l’ambient, d’allò que tothom anomena ‘la Família’”, va valorar Puerto després de l’entrenament vespertí. Per a ell, el fet de seguir les passes de Claver és “un orgull”. “Li he ensenyat alguna foto meua amb ell estant en la graderia. Víctor és un referent per a mi, així que intente fixar-me molt en el professional que és i aprendre tot el que puga d’un jugador com Claver”, va afegir l’aler.

D’altra banda, Puerto es va referir a la Copa del Rei i, especialment, al dur partit que els espera divendres contra l’UCAM Múrcia en els quarts de final. “Serà un partit molt físic. Tothom sap com juga el Múrcia. Aniran al límit de la falta, ens pegaran molts colps i intentaran traure’ns de la pista. Hi hem d’anar preparats tant mentalment com físicament”, va comentar el ‘2’.

El seleccionador espera Claver

En ocasió del duel de Eurocup entre el València BC i la Virtus, Sergio Scariolo va fer veure a Víctor Claver que comptaria amb ell en cas de jugar i estar recuperat del peu. Encara que va estar en pista 11 minuts, els dos van acordar retardar el seu retorn fins a estar al 100 %.