L'AVLO València-Madrid ha venut 100.000 bitllets en un mes

El nou servei d'alta velocitat de baix cost de Renfe (AVLO) començarà a funcionar a partir del pròxim dilluns amb 100.000 bitllets venuts en a penes un mes, segons explica Francisco Arteaga, director de Llarga Distància i Serveis Comercials de Renfe, en una roda de premsa a l'estació Joaquín Sorolla de València.

Renfe va iniciar el 20 de gener, a partir de les 20 hores, la venda de bitllets del nou servei d'alta velocitat low cost, AVLO, entre Madrid i València, amb preus des de 7 euros per trajecte i una tarifa bàsica de 5 euros per als menors de 14 anys que viatgen acompanyats d'un adult. El servei comercial d'AVLO entre Madrid i València s'inaugurarà el pròxim 21 de febrer, amb sis circulacions diàries, tres per sentit, entre les dues ciutats, la qual cosa suposa una oferta de 2.200 places al dia. Quatre dels sis trens AVLO (dos per sentit) tindran parades a les estacions de Cuenca Fernando Zóbel i Requena-Utiel, segons acaben d'informar responsables de Renfe i Adif en una roda de premsa a l'estació Joaquín Sorolla de València.

Arteaga ha destacat aquest "servei i producte de baix cost per a competir en l'entorn de liberalització, que és ràpid, fiable, altament competitiu, senzill d'utilitzar i dirigit a segments de mercat que no s'hagen acostat als serveis d'alta velocitat per sensibilitat de preu. Volem aproximar els ciutadans al ferrocarril", ha destacat.

El responsable de Renfe ha destacat que l'oferta de baix cost per a línia d'alta velocitat de València s'inicia després dels "resultats satisfactoris en el corredor de Barcelona, amb unes dades de penetració en el mercat que ens fan ser molt optimistes quant a aquest producte", ja que, malgrat la pandèmia, han transportat "734.000 viatgers en sis mesos, amb el 100 % d'ocupació dels trens".

Per la seua banda, José Estrada, director de Circulació i Capacitat d'Adif, ha destacat que la posada en servei de l'AVLO suposa "la democratització de l'alta velocitat, un joc de trens després del final de l'estat d'alarma en el qual els guanyadors són els viatgers que compten amb més i millors serveis. Renfe configurarà el mercat més competitiu, una cosa inèdita en el món, ja que fins ara només es disposava d'experiències amb només dos competidors i, per primera vegada a Europa, els usuaris de l'alta velocitat podran triar entre tres companyies i quatre tipus de productes".