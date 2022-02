L’“efecte Miñambres” com a antídot

El Llevant, huit dies després de submergir-se en el derrotisme després de caure davant del Betis, es desplaça a Balaídos convençut que l’escalada cap a la permanència en l’elit no és tan empinada, malgrat que la distància (deu punts) siga considerable. I és que el futbol fa moltes voltes. Amb la sensació que el marge d’error és mínim, però amb l’autoestima pels núvols després de véncer en casa del vigent campió, l’Atlètic de Madrid, culpable, per antonomàsia, que el clima a Orriols haja adquirit una tonalitat d’esperança. Quasi sense temps per a assaborir el fet d’assaltar el Wanda Metropolitano, el Celta serà una nova pedra per a un equip granota que comença a contagiar-se de l’“efecte Felipe Miñambres”. El nou director esportiu llevantinista, encara immers en el denominat període d’adaptació, torna a l’escenari en el qual va deixar empremta després de cinc anys i mig de treball, amb una mentalitat diferent de la de fa, com a mínim, un mes, quan van començar a produir-se els contactes entre clubs perquè el d’Astorga fera les maletes per a recalar al Ciutat de València.

Ara, i amb els colors blau i grana, el castellanolleonés té el desig que el seu granet d’arena, sobretot a l’hora de traslladar optimisme malgrat la tessitura actual, servisca perquè la salvació siga una realitat quan la temporada concloga a Vallecas. Així ho va traslladar el dia en què es va presentar de manera oficial davant dels mitjans de comunicació i així ho està duent a terme des que es va enfundar la roba de treball. Tanmateix, els que s’han de vestir de curt sobre el verd i sumar victòries que facen acostar el Llevant a la permanència són uns futbolistes que tornen a creure en les seues aspiracions. No obstant això, i segons el seu discurs, qui mai va deixar de confiar-hi va ser un Alessio Lisci, que, després d’haver estat per moments en la corda fluixa, se sent alleujat i recupera forces per al que ha de vindre. No en va, per a la batalla a Balaídos no podrà comptar, a més de Mustafi, amb Sergio Postigo, Campaña i Radoja. Els tres, víctimes de respectius microtrencaments.

Davant hi haurà un Celta de Vigo que viu un moment dolç de la temporada, amb quatre partits consecutius sense perdre i registrant pics de gran qualitat amb futbolistes de bon peu com Fran Beltrán, Denis Suárez, Cervi o Brais Méndez, que, sota la tutela de Coudet, ja ha jugat aquesta temporada en totes dues bandes, com a segon davanter i de migcampista. A més, va ser l’autor del 0-2 en el partit d’anada i l’encarregat de fer esclatar el principi de crisi a Orriols. Els focus estan posats, però, en l’amenaça celest: Iago Aspas.