Les Arts cancel·la el ballet rus de Perm per la invasió d’Ucraïna

El Palau de les Arts ha decidit cancel·lar les representacions previstes per al mes de juny de La Bayadère a càrrec del Ballet de l’Òpera de Perm a conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna. Així ho ha anunciat aquest matí el director artístic de l’auditori valencià, Jesús Iglesias Noriega, que ha assenyalat que Les Arts treballa ja en un nou programa per a intentar substituir aquestes representacions. De moment, la venda d’entrades roman bloquejada en la pàgina web de Les Arts.

La cèlebre obra musicada per Minkus, de qui ja es va poder veure anteriorment a Les Arts El Quixot, anava a veure’s del 16 al 19 de juny a Les Arts, interpretada per l’Orquestra de la Comunitat Valenciana acompanyant el Ballet de l’Òpera de Perm, que és, juntament amb els ballets del Bolxoi i del Marinski, una de les companyies amb més tradició a Rússia, i que compta, a més, amb una prestigiosa escola de ballet. El muntatge clàssic de Perm recorre a la coreografia original del coreògraf Marius Petipa segons la revisió crítica conjuminada per Vladimir Ponomarev i Vakhtang Chabukiani en 1941.

Amb aquesta decisió, l’òpera valenciana s’uneix a altres auditoris culturals que han decidit vetar la presència d’artistes russos als seus escenaris, com el Teatro Real, que a principis de mes va cancel·lar les actuacions del Ballet Bolxoi previstes per al maig, davant del conflicte bèl·lic iniciat per Rússia a Ucraïna.

Des que va esclatar la guerra, algunes figures internacionals de la cultura russa pròximes al dictador Vladímir Putin han patit cancel·lacions o acomiadaments en els escenaris europeus i estatunidencs. Valery Gergiev, per exemple, ha sigut expulsat de la Filharmònica de Munic i de la Scala entre moltes altres institucions. També la Metropolitan Opera de Nova York, el Liceu de Barcelona o l’Òpera de Zuric han cancel·lat la participació de la soprano Anna Netrebko.

En canvi, el Palau de la Música de València va anunciar que no es plantejava preguntar a artistes russos per la invasió a Ucraïna si aquests no fan una manifestació “espontània” sobre el tema. “No per una nacionalitat censurem a ningú, perquè dins del mateix país pot haver-hi gent amb unes idees i gent amb unes altres”, va manifestar la presidenta de l’auditori municipal, la regidora Gloria Tello, després de la decisió del Teatre de la Scala de Milà de prescindir del director d’orquestra rus Valery Gergiev després que aquest no haja respost a una carta enviada per autoritats de la ciutat italiana perquè condemnara la invasió de Rússia a Ucraïna.