El documental valencià 'Las cartas perdidas', Biznaga de Plata a Màlaga

La pel·lícula Las cartas perdidas. La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas, dirigida per la directora valenciana Amparo Climent, ha obtingut la Biznaga de Plata Premi Especial del Jurat Afirmant els Drets De les Dones en el Festival de Màlaga.

Las cartas perdidas, una coproducció de l'empresa valenciana Tarannà Films amb Mitad & Mitad Producciones i Filmakers Monkeys, és un recorregut visual, sonor i emocional, en què l'espectador viatjarà a una part silenciada de la nostra història a través de les veus de les dones que van patir una doble persecució: ideològica i de gènere. Moltes d'aquestes dones van escriure cartes als seus familiars o amics abans de morir o durant el seu empresonament. Aquest documental troba les seues cartes i les dona a conéixer al món perquè el seu nom no s'esborre de la història.

Aquestes cartes, reals i inèdites, així com els textos basats en les seues experiències, estan interpretades per grans actrius, en les localitzacions on van ocórrer els fets dels quals es parla en el documental, unides pel fil conductor d'una veu en off interpretada per Ana Belén. Tot això acompanyat per fotografies i documents inèdits cedits per familiars de les represaliades, així com cançons de l'època i noves composicions originals creades especialment per a la pel·lícula.

"El resultat és un emotiu viatge en què es recuperen de l'oblit les veus d'aquelles dones que el franquisme va voler silenciar", assenyala la productora en un comunicat.

Elenc de luxe

La pel·lícula compta amb un elenc d'actrius del panorama nacional que van estar compromeses des de l'inici amb el projecte. Entre elles figuren Marisa Paredes, Alba Flores, Julieta Serrano, Nora Navas, Luisa Gavasa, Rosana Pastor, Tina Sainz, María Isasi, Ana Gracia, Natalia Huarte i Gloria Vega. També estan Karmele Aranburu, Resu Morales, Chupi Llorente, Teresa del Olmo, Amparo Climent, África de la Cruz, Miriam Tejedor, les xiquetes Sara Rivas, Teresa Rodríguez i la veu d'Ana Belén.

La producció de la pel·lícula és a càrrec de Pilar Sancho de Mitad & Mitad Producciones, Amparo Climent, Néstor López de Filmakers Monkeys i Giovanna Ribes de Tarannà Films.