Doble podi en la Copa d'Espanya d'Estètica

Gimnasia Sagunto. El Gimnasia Sagunto va participar en la tercera fase de la Copa d'Espanya d'Estètica de Grup, que va tindre lloc a Osca. Tant les júniors com les infantils de 8 a 10 anys van pujar al segon escaló del podi i aquestes últimes van ser primeres en la classificació general. Abans de la pròxima cita, que serà el mes que ve en el Campionat d'Espanya classificatori per al Mundial, les entrenadores del club saguntí han mostrat la seua satisfacció per l'esforç de les seues alumnes.