Els bombers intervenen en set hores en sis incendis forestals

Els bombers de la Generalitat van haver de mobilitzar-se ahir per a intervindre en fins a sis incendis declarats en tot just set hores en paratges i zones forestals de la Comunitat Valenciana. Així, al voltant de les 10 hores, el Centre de Coordinació d’Emergències va rebre l’avís d’un incendi forestal a Venta del Moro, que es va donar per extingit a les 17 hores.

A Bejís, un altre avís d’incendi va obligar a mobilitzar dues unitats de bombers forestals, dues autobombes i fins i tot dos mitjans aeris, que es van retirar quan el sinistre es va donar per controlat a les 15.15 hores. Els bombers també van haver d’intervindre per a sufocar focs forestals i de vegetació al Ràfol de Salem, Algueña, Tuéjar i San Antonio de Requena. A més, els bombers de Consorci València van rescatar una persona que havia resultat lesionada en la ruta de l’Assut de Tuéjar i que va haver de ser traslladada a un hospital en helicòpter.