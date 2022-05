Madrid vol reforçar-se a Orriols

El descens a Segona Divisió del Llevant provoca que els futbolistes amb més cartell de la plantilla siguen apetibles per a diferents equips que militen en l’elit. És l’escenari idíl·lic per a reforçar a un preu més assequible. Al Ciutat de València hi ha nombrosos jugadors interessants. I dos d’ells no només han sigut diferencials a Orriols, sinó que han arribat a ser tendència a escala nacional per les seues actuacions.

Jorge De Frutos, Roger Martí i José Luis Morales, que finalitza contracte el 30 de juny per una clàusula en cas de descens, es troben en l’agenda de diversos clubs de la màxima categoria. El Getafe s’interessa pel 18, i el Rayo Vallecano tant per l’11 com pel 9. Tot, enmig d’una conjuntura econòmica compromesa en clau llevantinista, ja que, abans del 30 de juny, el club està obligat a vendre a canvi de 10,4 milions d’euros, encara que estan a l’espera de rebre ofertes en els pròxims dies per a quadrar els comptes.

José Luis Morales és un dels futbolistes més cotitzats del mercat. Les seues tretze anotacions i set assistències el col·loquen com una de les temptacions dels clubs que busquen un futbolista d’aquestes característiques. Entre els múltiples equips que sospiren pel ‘Comandant’, tal com va poder esbrinar aquest diari, hi ha un Rayo Vallecano que també vol fer-se amb Roger, però amb una fórmula de cessió que el club ha desestimat, segons COPE.

L’equip de la franja, amb la mà d’Andoni Iraola, tècnic amb qui van ascendir a l’elit del futbol espanyol i al qual van renovar recentment per una temporada més, s’ha interessat pels seus serveis amb l’objectiu de créixer en Primera i agafar estabilitat. Sobretot, després d’haver completat una primera volta a l’altura d’un conjunt que aspira a jugar competicions europees i abordar un segon tram de competició deficient. Malgrat això, el desig de Morales, tal com va declarar en més d’una ocasió en el transcurs de la temporada, i com manté en l’actualitat, és el de seguir en el Llevant per tot el que el club li ha donat en tots els sentits.

D’altra banda, Jorge De Frutos, en la recta final de la seua recuperació després de trencar-se al març el lligament tarsometatarsià del peu dret, segueix en l’òrbita del Getafe un any després de traslladar, per primera vegada, les seues intencions, i el desig d’Ángel Torres continua sent el mateix: abordar el seu traspàs.