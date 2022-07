Reunió Layhoon-Generalitat pel nou estadi

L’expresidenta del València CF, Layhoon Chan, i la directora financera, Inmaculada Ibáñez, s’han reunit aquest matí en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. La reunió ha sigut amb Rebeca Torró, la nova consellera des de mitjan mes de juny. L’objectiu de la cita és desbloquejar el projecte del nou estadi i continuar fent passos avant.

L’expresidenta del València CF, dona de la màxima confiança de Peter Lim, va tornar a l’ecosistema del club fa pocs dies amb un objectiu molt marcat: actuar com a mediadora entre Meriton i les autoritats per a desbloquejar d’una vegada per sempre l’assumpte del Nou Mestalla. Aquest matí ha arribat a la conselleria acompanyada d’Inma Ibáñez, tal com informa Onda Deportiva Valencia.

LayHoon ja ha mantingut reunions, des de la seua arribada, amb Ximo Puig, Arcadi España i el president de LaLiga, Javier Tebas. L’expresidenta, a més, ha sol·licitat una reunió amb Joan Ribó.