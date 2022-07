Sandra Gómez a Lay Hoon: "L'estadi de 70.000 seients és innegociable"

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha assegurat que la postura municipal sobre el Nou Mestalla és ferma i que així li ho va traslladar a Lay Hoon Chan en l'entrevista amb la recuperada representant del club de Mestalla: "És irrenunciable acabar l'estadi i continue pensant que el club ho pot fer amb els diners de CVC. Han de complir amb el compromís que van signar en 2015 i que és innegociable: si la propietat vol mantindre els drets i els avantatges de les plusvàlues, han de complir-se les obligacions que se'n deriven. I n'hi ha dues que són innegociables: tindre un estadi de 70.000 espectadors capaç d'albergar-hi qualsevol competició, que a més és una cosa que està acordada des que Lay Hoon era presidenta, i l'altra és el desenvolupament del poliesportiu de Nou Benicalap. Són qüestions bàsiques. L'ATE està caducada i els drets i les rendibilitats del nou conveni estan condicionats als compromisos".

Sandra Gómez va apel·lar també, sense esmentar explícitament els socis de govern municipal, a la necessitat que no hi haja fissures, com s'han apreciat en els mesos anteriors. "Aquestes condicions són les que es marquen per llei i l'única cosa que espere és que tots els representants públics estiguen en la mateixa línia de fermesa d'exigir el que es va comprometre. No es pot acceptar res menys. Qualsevol projecte que signifique incomplir els compromisos, que parlen d'un estadi igual o més xicotet que l'actual Mestalla, no serveix. Perquè, si no, ens preguntarem què hem estat fent en els últims vint anys. Des del punt de vista jurídic i de model de ciutat podem qüestionar quin estadi volem si té 49.000 espectadors".

La portaveu socialista va qualificar la reunió com a "pròpia de la normalitat institucional" i va retraure al club que "s'havien d'haver preocupat més els dos últims anys", temps de la deriva de l'entitat amb la presidència d'Anil Murthy. I va recordar que "la ciutat va fer un gran esforç amb la requalificació del vell Mestalla i té interés en què hi haja un estadi d'avantguarda. Els compromisos es poden mantindre, però només si es fa aquest estadi de primer nivell. És raonable i lògic, i també garantirà el futur del club".