Santi Mina exigeix la seua incorporació immediata als entrenaments del Celta

Santi Mina exigeix al Celta la seua incorporació immediata als entrenaments. Ho ha fet mitjançant un burofax, tal com ha informat aquest dilluns el club celest en un comunicat, en el qual, a més, afig que, a causa d’això, “es veuen obligats, des d’aquest moment, a assumir la presència del jugador en les sessions de preparació, dins dels horaris estipulats amb els seus companys”.

El Celta també ha avisat que es reserva el seu dret de reclamar si la sentència per abús sexual esdevé ferma, per “tots els danys i perjudicis que el comportament del jugador ha ocasionat a l’entitat, tant econòmics com d’imatge del club”.

El club ha volgut destacar, així mateix, que el futbolista, “atesa la situació judicial que ha generat i que danya la imatge d’aquest club”, ha rebutjat una oferta per a jugar en un equip d’una altra lliga, tal com havia avançat Faro de Vigo, diari que pertany al mateix grup que aquest mitjà.

En el comunicat, el club ha manifestat que “mai es deixarà pressionar per cap treballador que busque els seus interessos particulars”; a més, ha mostrat la seua sorpresa per aquest moviment del jugador, “dirigit a fer mal al Celta, que, des de la sentència judicial, ha obrat conforme als valors d’aquest club i de la seua afició i als quals no renunciarà en cap concepte”.