Condemnen l’assetjador de l’artista Paula Bonet

El Jutjat Penal 10 de Barcelona ha condemnat V. G. per assetjar i amenaçar l’artista Paula Bonet, segons ha explicat la seua advocada, Carla Vall, en un tuit recollit per Europa Press, i li ha prohibit acostar-se i comunicar-se amb ella durant 10 anys.

L’advocada ha afegit que la jutgessa ha tingut en compte com a eximent que l’home té un trastorn mental, i, per això, complirà la pena en un centre d’internament.

També està condemnat per haver incomplit reiteradament l’ordre d’allunyament que la jutgessa li va imposar com a mesura cautelar.

L’artista ha celebrat la sentència a través de les xarxes socials. “SENTÈNCIA condemnatòria per tres delictes: assetjament, amenaces de violació, esquarterament i mort, i trencament de mesures cautelars. Agraïsc a la meua família, parella, amigues, editorial, agència, mossos i brillant advocada l’afecte i el treball d’aquests tres anys. Hui veig la llum i sé que no cessaré en la meua lluita perquè aquest món siga un món més just per a nosaltres”, ha explicat Bonet a través d’una instantània en Instagram al costat de la seua parella, el cantant Ramón Rodríguez, líder de The New Raemon.

L’assetjador va entrar a la presó a finals de 2021. Pel que sembla, l’home s’havia saltat l’ordre d’allunyament que li havia imposat el jutge. De fet, Bonet ho va explicar fa alguns mesos, ja que aquest assetjador es va presentar a les portes del seu taller, on Bonet i les seues alumnes havien de treballar “a porta tancada” per temor a ser sorpreses per aquest individu.

La valenciana feia més de dos anys que patia aquest assetjament. Aquest home es presentava al seu taller, la seguia i li enviava missatges amenaçadors. Bonet es va veure obligada, més d’una vegada, a cancel·lar un acte públic, ja que l’assetjador es presentava en les seues xarrades i s’asseia en primera fila.

“La història ja dura més d’un any: colps a la porta del meu taller, pujades i baixades de persiana a última hora del dia quan la llum es cola per davall de la porta, anguiles tallades en trossets amb la brometa ‘el violador’ escrita en el sobre, desenes de correus electrònics, assistència a les meues xarrades assegut en primera fila, insults per correu (l’insult més curiós és ‘solterona’, que mal i amb quina mala bava continua nomenant aquest context patriarcal, no trobeu?), declaracions d’amor, desitjos de mort i un llarg etcètera que no contempla el format Twitter”, va relatar la pintora l’any passat en les xarxes socials.