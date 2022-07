Pasdobles clàssics valencians a Disneyland Paris

La Banda Juvenil de l’Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria ha portat els himnes populars valencians ni més ni menys que a Disneyland París. Durant unes hores, la banda sonora valenciana per excel·lència va ressonar per tot el parc temàtic, antecedint els personatges més coneguts de l’imaginari infantil. Va ser el 20 de juliol, en la cavalcada diürna que organitza el parc, i ho van fer per a donar pas a l’espectacle de Mickey, Minnie i totes les icones de la multinacional.

L’agrupació edetana, conformada per més de 50 músics, va interpretar tota una selecció de pasdobles sota la batuta del seu director titular, Chano Silvestre. Els músics van amenitzar la cavalcada amb les melodies de Xàbia, Amparito Roca, Paquito el Chocolatero, València o El Teniente Raposo. “Ha sigut una gran experiència per als xiquets i xiquetes de la Banda Juvenil”, va reconéixer la vicepresidenta, Inma Ruiz. “Malgrat la pluja intermitent, la meteorologia ens ha respectat i hem pogut completar la desfilada, que era el motiu principal d’aquest viatge”. A més de la desfilada, l’expedició clarinera —estava formada per més de 150 persones entre músics i acompanyants— va gaudir de dos dies de diversió a Disneyland Paris i una tercera jornada de turisme per la capital francesa.