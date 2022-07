Ford Almussafes pararà la producció deu dies més entre agost i octubre

La factoria de la multinacional automobilística Ford a Almussafes (València) farà una parada total de producció durant deu dies entre els mesos d’agost i octubre a conseqüència de les tensions de la demanda i els problemes en el subministrament de components.

Aquest acord s’ha assolit entre la direcció de Ford i el sindicat UGT, majoritari en el comité d’empresa, durant una reunió de la comissió de seguiment de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) celebrada aquest matí, en la qual s’ha aprovat prorrogar les dates d’aplicació de l’ERTO fins al 31 d’octubre de 2022.

La parada de producció en les plantes de fabricació de vehicles i muntatge de motors es duran a terme els dies 29 d’agost, 2, 5, 12, 16, 29 i 30 de setembre, i 7, 17 i 24 d’octubre.

La parada en la planta de motors mecanitzats es farà els dies 10, 11, 24 i 25 de setembre, i 1, 2, 22, 23, 29 i 30 d’octubre.

Segons la direcció, les dates de parada són orientatives i no descarta que es dugen a terme en dates diferents, “sempre amb el límit d’afectació de torns per a cadascuna de les activitats implicades”.

L’empresa argumenta que el problema en el subministrament de microxips, iniciat el desembre en 2021, “lluny de solucionar-se, s’ha convertit en un contratemps global per al sector de l’automòbil”.

La situació del mercat internacional de components i semiconductors, afigen les fonts, “es mostra encara incapaç de satisfer la demanda global”, per la qual cosa tots els fabricants d’automòbils “s’estan veient obligats a parar setmanes completes per a coordinar el subministrament de components amb la capacitat de fabricació”.

Destaquen també que a l’escassetat de xips s’ha unit “la incertesa i els problemes de subministrament per la invasió d’Ucraïna” per part de Rússia i les dificultats del sector logístic per a complir amb els lliuraments programats.

Davant d’aquest context, la demanda de motors fabricats a Almussafes s’ha vist afectada en el període entre agost i octubre de 2022, “encara que menys del que s’esperava”, mentre que en la planta de motors es fa “necessari adaptar la capacitat productiva a la demanda de producció durant aquest període de temps”.