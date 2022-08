Silla torna a vibrar amb el cant de la carxofa

La plaça del Poble de Silla va tornar a presentar un ple absolut per a gaudir el cant de la carxofa, imatge insòlita aquests dos últims anys per la cancel·lació de les Festes del Crist a conseqüència de la pandèmia de coronavirus. Laura Ballester Tarazona, una jove sillera de 14 anys, va ser l’angelet que va posar veu enguany al tradicional motet de Rigobert Cortina, Gloria a Dios en las alturas, acompanyada de l’Orquestra Simfònica i la Coral Polifònica de la Lírica, dirigits pel mestre Eduardo Ventura Rodríguez. Laura és la major de tres germans. estudia 3r de l’ESO i és fallera. Laura assegurava que va veure complit el seu somni quan, als 9 anys, va entrar a formar part del grup de preparació del cant de la carxofa i encara més quan va ser triada per a ser l’angelet d’aquest 2022. Després del cant, es van disparar les 21 salves corresponents.

Abans del cant de la carxofa es va celebrar la tradicional processó del Crist, encapçalada pels personatges bíblics i presidida per les cambreres, Marisol Peris Alapont i Marta Peris Alapont, el clergat local i les autoritats municipals, acompanyats per la banda de l’Agrupació Musical la Lírica de Silla. Com sempre, el Santíssim Crist tanca la processó, portat pels portants.