“Havien acollit l’oncle a la seua casa, ningú s’esperava una cosa així”

Feia molts anys que Alginet no es veia colpejada per un succés similar. Els veïns de la localitat parlaven entre ells sense donar crèdit al que havia ocorregut. “És una tragèdia, no sé què li pot passar a una persona per a fer això”, manifestava un dels molts veïns que es van concentrar en el cèntric carrer durant hores. A continuació, afegia: “Quan he passat per ací aquest matí, he vist que hi havia un dispositiu per un home mort i no li he donat importància, després he tornat i encara era ací i ja m’he imaginat que seria una cosa un poc més greu. És molt dur veure com es destrossa una família en cinc minuts”. “Ell ve del seu país, l’acull el seu nebot a casa i passa això. És una cosa que ningú s’esperava”, assegurava un altre alginetí.

Les persones acostades a la família rumiaven que el presumpte assassí va esperar que el seu nebot se n’anara a treballar per a cometre el crim, malgrat que els fills del matrimoni es trobaven en la casa. “L’han trobada al llit, de segur que l’ha matada mentre dormia”, comentava una afligida amiga de la víctima. Cap d’ells, però, trobava una explicació al que acabava de succeir. Un dels diversos avisos veïnals que va rebre la Policia Local d’Alginet va provindre del regidor d’Agricultura, Paco Bellver, que circulava pel carrer València a aquelles hores: “Eren les 7.45, més o menys. Quan he arribat a l’altura de l’habitatge, he vist un cos estés en terra. He aparcat i he telefonat a la Policia. En poc més d’un minut estava la patrulla ací, però l’home ja ni es movia ni respirava. Després m’he assabentat de la resta, com tots”, lamentava.