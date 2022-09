Herrerín convenç Gattuso i signa fins a final de temporada

El València es queda amb Iago Herrerín. Després de tindre a prova el porter des de fa dues setmanes, el cos tècnic ha pres la decisió d'apostar per oferir-li un contracte fins a final de temporada i que complete la nòmina de porters. En el club tenien clar que per la lesió de Jaume Doménech havien de signar un porter lliure per a tindre'n tres en la plantilla, amb Giorgi Mamardashvili i Cristian Rivero, a més del que s'inclinaren per signar per a no llevar cap porter al filial i tindre'n sempre tres en les convocatòries.

Herrerín ha passat el tall després de ser analitzat al detall per José Manuel Ochotorena i Roberto Perrone durant les dues setmanes en les quals ha entrenat a la Ciutat Esportiva de Paterna per a convéncer els dos preparadors de porters i Gennaro Gattuso de la idoneïtat del seu fitxatge. Al llarg d'aquest procés d'examen ha anat millorant el seu estat físic, ja que va arribar fora de forma després d'estar sense equip des que va finalitzar el seu contracte amb l'Al Raed de la lliga saudita, equip amb el qual va disputar un total de 13 partits en els quals va encaixar 24 punts. El de Bilbao era una de les promeses de la prolífica escola de porters de l'Athletic Club i va tindre tres etapes en el club de San Mamés. Va eixir la primera vegada cap al planter de l'Atlético i va fer una altra gran campanya en el Numancia. Va estar com a cedit en el Leganés anys després, i finalment va deixar un bon sabor de boca en el club de la seua vida. Ara, després d'un any en l'Al Raed, es veu preparat per a una última aventura en LaLiga.