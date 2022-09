Homenatge als bombers de Gandia campions del món

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i la presidenta del Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV), Maria Josep Amigó, han rebut aquest dimarts els membres de l'equip del parc de Gandia recentment proclamats campions del món d'excarceració i trauma en el World Rescue Challenge, celebrat del 6 a l'11 de setembre a Luxemburg.

Els components de l'equip gandienc han estat acompanyats pel gerent del Consorci de Bombers de la Diputació, Josep Ballester, l'inspector cap, José Miguel Basset, i membres de l'equip tècnic.

L'equip de Gandia, diverses vegades campió d'Espanya i subcampió mundial en anteriors edicions, ha quedat també campió a Luxemburg com a millor equip tècnic, segon com a equip mèdic, segon també per maniobra ràpida i complexa i tercer en la categoria de comandament.