Troben la menor desapareguda a Sagunt

L'adolescent de 13 anys de Sagunt que era buscada des d'ahir per la seua família i per les forces de seguretat ha aparegut finalment aquest matí.

Han sigut agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional els que l'han trobada, com han confirmat a Levante-EMV des d'aquest mateix cos.

La seua família havia denunciat ahir la seua desaparició a la Policia Nacional en veure que no tornava al migdia de l'IES Clot del Moro on estudia. A més, havia difós un missatge en xarxes socials amb la imatge de la jove, especificant que vestia dessuadora blava, motxilla grisa i sabatilles tipus Converse.

Encara que al llarg d'aquest matí havia rebut un avís que l'havien vista a Castelló, després han reconegut que es tractava d'una broma.

Des del principi, la Policia Nacional investigava el cas com a "no inquietant", perquè no descartava que poguera tractar-se d'una fugida voluntària.