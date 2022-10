El canvi climàtic converteix Morella en un paradís tropical

Que el canvi climàtic no és una cosa del futur sinó que és una cosa que està succeint ací i ara és cada vegada més evident. N’hi ha prou amb donar una ullada a totes les anomalies meteorològiques i fenòmens extrems que se succeeixen a la Comunitat Valenciana i que aquests dies obrin un nou capítol amb la ramalada tèrmica que deixarà una nova onada de calor a València a punt d’entrar en un mes tradicionalment fresc (si no fred ja) com novembre.

Així ho reconeix José Ángel Núñez, el responsable de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana, que assenyala hui en Levante-EMV que “més enllà de màxims i rècords de registres, el que és evident és que les èpoques de calor s’allarguen i ja van de maig a octubre”. Samuel Biener, investigador de la Universitat d’Alacant, geògraf de Meteored i col·laborador d’aquest periòdic, coincideix amb ell: “Vivim una prolongació de l’estiu (...) i el que preocupa és que aquestes anomalies són cada vegada més persistents”.

No en va, si fa 30 anys a algú li hagueren dit que, a punt d’entrar al novembre, València viuria nits tropicals com les que llavors només hi havia a l’estiu, la població s’hauria posat les mans al cap. Hui en dia, sembla que ens hi hem acostumat. I és un error, ja que la situació és greu. Molt greu, en realitat, com no es cansen de repetir els experts.

Com ha canviat l’oratge a València

Fa a penes tres dècades, novembre era un mes de jersei i jaqueta d’hivern en la càlida València, on la proximitat de la mar i la posició geogràfica brinden un clima excepcional en el qual predominen les temperatures suaus. Fa un poc més, al voltant de mig segle, era habitual que el dia de Tots Sants, l’1 de novembre, els xiquets de qualsevol família valenciana que poguera permetre-ho estrenaren l’abric que anaven a utilitzar durant la resta de la tardor i l’hivern.

Hui, la situació és ben diferent i el pronòstic de l’oratge a València per a Tots Sants ens parla de temperatures que enguany superaran els 25 graus a l’ombra i que, molt probablement, passaran dels 30 al sol. Un disbarat que fa vint anys ens sorprenia i en l’actualitat ja no.

I no només es tracta dels valors tèrmics diürns, sinó del que també marca el termòmetre a la nit. Samuel Biener ho explica molt bé: “A les portes de novembre, estem encara amb nits tropicals” perquè la calor provoca que la mar “estiga a una temperatura excepcionalment alta”.

Però la veritat és que això no només passa en llocs costaners com València, sinó que aquests dies també ocorre en punts tan al nord de la Comunitat Valenciana i tan tradicionalment freds com ara Morella, un municipi on veure nevar no és cosa d’un altre planeta. I, no obstant això, ara, a punt de posar un peu al novembre, Morella viu també nits tropicals com la que es va registrar ahir, amb una mínima de 20 graus, que sorprén fins i tot els experts.

Además de estos valores medios tan anómalos, puntualmente también se están registrando datos extraordinarios. En Morella la mínima de hoy ha sido 20.0 ºC ¡mínima tropical en Morella un 26 de octubre! — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 26 de octubre de 2022

La situació, de fet, suposa una fita històrica per a l’Aemet, els especialistes de la qual parlen d’anomalies i no deixen de mostrar estupor. Perquè, després de tot, Morella, la gèlida Morella, “mai abans havia registrat una mínima tropical a l’octubre, i en 2022 ho ha fet un dia 26, quasi ja al novembre”. En els últims cent anys. Una dada potser anecdòtica però demolidora i que amaga un panorama desolador que irremeiablement ens porta a preguntar-nos què ens espera l’estiu que ve, o com serà de roín l’estiu de 2023. O pitjor: i el de dins de cinc anys?