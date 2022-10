El PSOE vol aprovar la llei trans “com més prompte millor”

El portaveu socialista en el Congrés, Patxi López, ha afirmat aquest dimecres que la intenció del PSOE és aprovar la llei trans “com més prompte millor”, per la qual cosa no descarta que siga abans de finals d’any, i ha insistit que el retard sol·licitat en la presentació d’esmenes és per a donar “seguretat jurídica” a la norma.

El Ministeri d’Igualtat ha criticat el nou i últim retard en el termini de presentació d’esmenes parlamentàries a la llei trans sol·licitat pel PSOE, fins al dilluns 31 d’octubre, i li ha demanat al seu soci de Govern un calendari de tramitació fins al 18 de novembre perquè la norma puga aprovar-se abans que acabe l’any. Preguntat per aquest assumpte a la seua arribada al ple del Congrés dels Diputats, el portaveu socialista no ha descartat que la llei trans puga ser aprovada abans de finals d’any. “Si ens obstinem tots, segurament sí. Estem retardant una setmana per a blindar aquesta llei davant dels recursos que puga plantejar la dreta, que ja els ha anunciats, perquè tinga totes les garanties jurídiques perquè siga la millor llei per a aquest col·lectiu. I a partir d’ací ens posarem les piles perquè isca com més prompte millor”, ha dit. Sobre aquest tema, ha insistit que el nou i últim retard sol·licitat pel PSOE per a la presentació d’esmenes busca “donar seguretat jurídica” a la norma. “Això vol dir que retardarà no sé quant la llei? No, a partir d’ací, els tràmits aniran ràpids i podrem tindre la llei més segura, més garantista i com més prompte millor. És a dir, serà segurament una de les lleis que més ràpid van en aquest parlament”, ha afegit. Entre els aspectes que necessiten en opinió del PSOE d’una major garantia jurídica ha esmentat la violència intragènere –en parelles LGTBI–, “perquè no col·lidisca amb la violència de gènere i tots els avanços que hi ha hagut en això”.