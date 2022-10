La C. Valenciana és l’autonomia que més va invertir en serveis socials durant la pandèmia

La Comunitat Valenciana és l’autonomia que més diners ha destinat a serveis socials durant els anys més durs de la pandèmia (2019-2021). El pressupost va créixer quasi 500 milions en aquests anys, l’augment més gran de tota Espanya, segons un informe de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.

En termes absoluts, la C. Valenciana és el territori que més diners inverteix en polítiques socials (1.539 milions), només per darrere d’Andalusia (2.449 milions), malgrat tindre un pressupost inferior. Altres autonomies com ara Catalunya o Madrid van ser les que menys diners van invertir en l’època més complicada de la pandèmia de covid-19, amb a penes un 5 % d’augment entre 2019 i 2021. Malgrat tot, cap autonomia d’Espanya va reduir la seua inversió en serveis socials.

La despesa autonòmica per habitant en els serveis socials valencians és de 382 euros, més gran que la mitjana nacional de 375 euros. Fins a l’any 2019 la inversió se situava per davall, però va ser amb la pandèmia quan la Generalitat va donar un impuls a la inversió i va passar de 293 euros per persona fins als 382 actuals. El percentatge del pressupost de la Generalitat destinat a serveis socials és del 7,5 %, un poc per damunt de la mitjana espanyola de 7 %.

En total, la despesa de la Comunitat Valenciana en polítiques socials (sanitat, educació i serveis socials) s’emporta més de la meitat de tot el pressupost de la Generalitat. És a dir, un de cada dos euros (el 56 %) es destina a sanitat, a educació o a serveis socials, una inversió que ha augmentat en els últims anys.

La despesa en polítiques socials (sanitat, educació i serveis socials), no obstant això, està en el pla mitjà, amb 2.954,76 milions d’euros, molt lluny de Navarra (3.747 milions) i el País Basc (3.570). D’altra banda, les comunitats que menys diners van invertir en polítiques socials durant la pandèmia de covid-19 van ser Madrid i Barcelona, amb 2.202 i 2.423 milions, respectivament.

Encara més, Madrid i Catalunya van reduir quasi un 10 % la inversió en sanitat en la pitjor etapa de la pandèmia. Van ser les úniques comunitats autònomes que no van augmentar el pressupost, al costat de Canàries (-0,19 %) i Múrcia (-9,58 %). Les que més el van augmentar van ser Castella-la Manxa (23,17 %) i Aragó (15,07 %).

Augment en polítiques socials

La Comunitat Valenciana ha augmentat en pandèmia el pressupost en totes les polítiques socials (educació, sanitat i serveis socials) un 11,48 %. Això suposa 1.539 milions d’euros en total. L’augment més destacat és l’educatiu, amb quasi un 20 % més del pressupost, que implica quasi 900 milions extra per a reforçar aquestes polítiques. A més, la despesa per habitant en educació és el quart més alt de tota Espanya, amb 1.089 euros per persona.

En sanitat, l’augment és més discret (també és la conselleria a la qual més recursos es destina), però encara així ha crescut l’assignació en 164 milions d’euros des de 2019 a 2021, la qual cosa suposa un 2,24 % més. L’augment més elevat és el de Castella-la Manxa i Aragó, amb un 23,17 % més. Un de cada tres euros del pressupost de la Generalitat Valenciana se’n van a la sanitat.