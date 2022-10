Condemnen a 15 anys de presó un antic empleat de l’ONU que va drogar i agredir sexualment 20 dones

Un exempleat de les Nacions Unides que va drogar i va agredir sexualment 20 dones ha sigut sentenciat aquest dijous a 15 anys de presó, segons ha informat el Departament de Justícia dels Estats Units. Karim Elkorany, de 39 anys, ha sigut sentenciat per la jutgessa federal de Manhattan Naomi Reice Buchwald per cometre delictes de caràcter sexual durant 17 anys en diferents països, segons ha detallat el fiscal dels EUA a Nova York, Damian Williams.

“Elkorany va perpetrar actes monstruosos contra diverses dones durant quasi dues dècades. En el procediment de hui, ha sigut responsabilitzat pel tribunal i també per les seues víctimes, algunes de les quals el van confrontar amb poderoses declaracions sobre el greu dany que va causar amb la seua horrible conducta”, ha declarat Williams, segons recull un comunicat del Departament de Justícia del país. L’acusat, Karim Elkorany, va drogar o va agredir sexualment una vintena de dones durant 17 anys en països com ara l’Iraq, Egipte o els Estats Units. Alguns dels crims els va efectuar mentre treballava per a l’ONU, fins a l’any 2018.

Al maig, Elkorany es va declarar culpable d’un càrrec d’assalt i de mentir a agents de l’FBI. També va admetre haver agredit sexualment 13 dones i haver drogat altres sis víctimes, dins d’un acord amb el Departament de Justícia. “Això no va ser una conducta fugaç”, ha indicat la fiscal federal, Lara Pomerantz, que ha reiterat que l’acusat “va fer una vegada i una altra” els crims, per la qual cosa es reconeix un patró en la seua conducta que involucra moltes dones.

UNICEF, que ha assenyalat que alguns dels delictes els va cometre mentre era membre temporal del seu personal, ha “acollit amb satisfacció la conclusió de l’enjudiciament”. “L’horrible violència que va perpetrar mai hauria d’haver ocorregut i mai ha de tolerar-se. Els nostres cors estan amb les víctimes”, indica un comunicat del Fons de les Nacions Unides per a la Infància. Així mateix, UNICEF ha explicat que les seues oficines d’investigacions no van rebre denúncies formals sobre aquest comportament, que es va fer públic després que deixara el seu càrrec en l’organització, a final de 2016, amb la presentació de diverses denúncies per part de les víctimes. “Des de llavors hem estat cooperant amb les diverses investigacions i brindant el suport que podem, dins de l’abast de la informació que està disponible per a nosaltres”, ha aclarit l’organització.