La inflació torna a baixar a l'octubre, fins al 7,3 %

La inflació va tornar a baixar a l'octubre, per tercer mes consecutiu, fins a situar-se en el 7,3 %. Segons la dada avançada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'índex de preus de consum (IPC) va baixar en 1,5 punts a l'octubre respecte al mes de setembre, la qual cosa deixa la taxa anual d'inflació en el 7,3 %, això implica una retallada d'1,6 punts respecte a la taxa del 8,9 % marcada a l'octubre.

Segons l'anàlisi avançada per l'INE -que ha de ser confirmada i completada el 15 de novembre- "aquesta evolució és deguda, principalment, a la baixada dels preus de l'electricitat, que van pujar l'octubre de 2021. També hi influeix, encara que en menor mesura, el descens del gas, davant de la pujada de l'any anterior, i l'augment dels preus per l'entrada de la nova temporada del vestit i calçat, més moderat que en 2021".

En la nota publicada aquest divendres l'INE no avança encara cap consideració precisa sobre l'evolució del preu dels aliments. Sí que anticipa que la taxa de variació anual de l'anomenada inflació subjacent (que n'exclou els preus més volàtils d'aliments no elaborats ni productes energètics) s'ha mantingut a l'octubre en el 6,2 %, és a dir 1,1 punts per davall de l'IPC general.

Satisfacció en el Govern

El descens d'1,6 punts en la taxa anual d'inflació és un dels majors descensos mensuals de la sèrie històrica des de l'entrada en l'euro, l'any 2002, segons s'ha destacat des del Ministeri d'Economia. "Això suposa una reducció d'un terç respecte al màxim aconseguit al juliol, del 10,8 %, i ens permet preveure que seguirà aquesta senda descendent en els pròxims mesos", ha valorat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, que ha subratllat l'eficàcia de les mesures adoptades per l'executiu per a frenar els preus de l'electricitat, el gas i el transport.

L'INE també ha avançat la taxa de variació anual estimada de l'Índex de Preus al Consum Harmonitzat (IPCH) -que serveix de base per a les estadístiques europees de l'Eurostat-, que se situa en el 7,3 % després d'una variació mensual del 0,1 %.

Evolució descendent

Les dades avançades aquest divendres per l'INE han de ser confirmades definitivament el 15 de novembre, quan l'organisme publicarà l'estadística definitiva de l'IPC d'octubre. Llavors també es podrà conéixer l'evolució de cadascun dels components que formen la cistella de la compra de l'IPC. Però segons ha comunicat l'INE aquest divendres, el descens de la taxa d'inflació a l'octubre es deu, principalment, a la baixada dels preus de l'electricitat, que van pujar l'octubre de 2021, i en menor mesura, el descens del gas, davant de la pujada de l'any anterior, amb preus baixos en l'últim mes per les temperatures càlides, els emmagatzematges plens i les cues de metaners sense poder descarregar en les costes espanyoles -als quals se suma la rebaixa de l'IVA, des del 21 % al 5 %, amb efectes des de l'1 d'octubre-. També hi influeix l'augment dels preus per l'entrada de la nova temporada del vestit i calçat, més moderada que en 2021.

Després del pic del 10,8 % marcat el mes de juliol, quan va registrar el seu nivell més alt des de 1984, la inflació va descendir al 10,5 % a l'agost i al 8,9 % al setembre, abans de desembocar en el 7,3 % a l'octubre, cosa que suposa una reducció del 32 % en el període. Així, aquest mes d'agost es registra la taxa més baixa enguany, per darrere de la del mes de gener (6,1 %), un mes abans que es declarara la guerra a Ucraïna que va disparar els preus de l'energia i amb aquests la inflació.

El Govern confia que mesures com el mecanisme ibèric, la rebaixa d'impostos de la factura de llum i gas o la reducció dels preus al transport continuen pressionant a la baixa aquesta taxa en els pròxims mesos per a mantindre la tendència de descens. Segons les previsions del Banc d'Espanya, la inflació mitjana de 2022 se situarà en el 8,7 %. Amb les taxes de variació acumulades dels deu primers mesos, la inflació mitjana se situa en 8,8 %.

Si bé les mesures del Govern tracten de contindre l'impacte dels preus de les matèries primeres en la butxaca dels consumidors, és previsible que en els pròxims mesos, segons arriba l'hivern al continent, els preus actuals d'electricitat, gas o dièsel vagen en augment, la qual cosa podria mantindre la pressió sobre els preus de la cistella de la compra. De cara al pròxim any, falta conéixer si el Govern mantindrà la rebaixa fiscal de llum i gas, així com el descompte de 20 cèntims per als carburants que tenen el 31 de desembre la seua data de caducitat.