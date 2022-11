L’EOI obri el termini de matrícula per a estudiar en línia valencià i anglés

Després de mesos des de l’anunci, l’Escola Oficial d’Idiomes es prepara per a iniciar el procés de matrícula per als cursos virtuals. Per primera vegada, els estudiants podran estudiar anglés i valencià en els diferents nivells a través d’Internet sense necessitat d’acudir a classes presencials. Es tractava d’una reivindicació històrica que, per fi, es donarà per resolta.

La Conselleria d’Educació ha avançat que la nova EOI Virtual, que s’estrena aquest curs amb més de 3.400 places, iniciarà les classes de valencià i anglés el 23 de novembre i finalitzarà el curs el 21 de juny. La sol·licitud telemàtica per a demanar torn estarà oberta els dies 7 i 8 de novembre i la formalització de la matrícula de les persones admeses serà del 9 a l’11 de novembre en el portal www.eoivirtual.com. Com matricular-s’hi? Com en el cas de la matrícula presencial i atés l’interés que aquesta mena de cursos ha despertat entre els estudiants, és probable que la sol·licitud de places supere les disponibles, així que convé estar molt pendent de la reserva de matrícula i dels passos que cal seguir. Segons ha explicat la mateixa EOI a través de la pàgina web que ha habilitat, dilluns que ve s’obrirà el termini per a iniciar una prereserva de matrícula. A través de la mateixa pàgina web s’habilitarà un sistema en què l’alumne podrà donar-se d’alta en el sistema i procedir a crear aquesta prematrícula. Aquesta primera part correspon a la sol·licitud i només estarà disponible des de les 9 hores del dilluns fins a les 15 hores del dimarts. Són menys de 24 hores i des de la mateixa Escola Oficial ja han aclarit que aquest termini podria reduir-se encara més si s’esgoten les places disponibles. Una vegada efectuada la sol·licitud, la matrícula es formalitzarà entre el 9 i l’11 del mes. 📢Us volem contar que posem en marxa l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana😀



✅#EOIVirtual

✅Aprenentatge públic d'idiomes💪

✅365 dies 24 hores

✅valencià i anglés

✅1 hora🗣️



📲Matrícula: 7 i 8 novembre



🗓️Inici: 23 novembre #CentdeFuster 😉



💻https://t.co/tuu5hCyDiE pic.twitter.com/sXACzx4LTC — rubentrenzano (@rubentrenzano) 4 de noviembre de 2022 Quins nivells s’hi impartiran L’EOI Virtual impartirà aquest curs els nivells A2, B1, B2 i C1 d’anglés a través de 87 grups de primer i segon d’aquests quatre nivells amb 3.480 places. En el cas de valencià, s’han creat 14 grups en total de B2 (1r), C1 (1r) i C2 (1r i 2n), que sumen 560 places.