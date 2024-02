La Diputació de València promou els patis escolars coeducatius

L'àrea d'Igualtat de la Diputació de València que dirigix la vicepresidenta primera Natalia Enguix editarà el llibre Patis vius, patis coeducatius, una publicació que han dut a terme la doctora en Psicologia i experta en patis coeducatius Sandra Molines i la il·lustradora i dissenyadora valenciana Ada Díez. L'obra se centra en la importància d'aplicar la coeducació en igualtat als patis dels col·legis.

Estos espais es consideren com els llocs més rellevants per a la socialització de l'alumnat dins dels centres educatius, per la qual cosa el llibre resulta una ferramenta essencial per a professorat, alumnat i famílies a l'hora de detectar sexisme al pati i promoure activitats i espais que promoguen la convivència i la coeducació en matèria d'igualtat.

"Educar en igualtat"

“Pensem que cal educar els xiquets i les xiquetes des de les edats més primerenques perquè interioritzen des de ben menuts que dones i homes som iguals, i això s'aconseguix promovent estes actituds també en llocs d'oci i socialització, com és el cas dels patis dels col·legis”, explica la diputada d'Igualtat, Natalia Enguix, que considera que “cal tindre en compte que és en esta mena d'espais on es comencen a sembrar les desigualtats de gènere entre xiquetes i xiquets”.

El llibre tracta d'analitzar i respondre a qüestions relacionades amb la distribució dels patis escolars, quines activitats són les que ocupen més espai i quines són les que queden més apartades. Es tracta, en definitiva, d'una invitació a reflexionar sobre el que ocorre als patis dels col·legis des de la perspectiva feminista, però també una finestra oberta a noves maneres de jugar i educar més equitatives.

Distribució en ajuntaments i centres educatius

Està previst que la publicació Patis vius, patis coeducatius es presente durant la primavera i, a partir d'eixe moment, l'àrea d'Igualtat de la Diputació de València començarà a distribuir el llibre entre els ajuntaments i centres educatius de la província de València. “El nostre objectiu és que l'obra arribe a tots els racons del nostre territori, no només als col·legis dels grans municipis, sinó també als que estan situats en les zones menys poblades, perquè educar en igualtat no pot tindre limitacions geogràfiques”, subratlla Natalia Enguix.

El llibre, que compta amb un pròleg de la sociòloga Marina Subirats, inclou il·lustracions fetes per Ada Díez que reforcen les idees i imatges de patis coeducatius de centres escolars valencians.