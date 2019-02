Rosa María Mateo dice que TVE no emitió el documental '1-O' porque pensaba que influiría "en la mente de los jueces"

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha asegurado este jueves que la Corporación no emitió el documental '1-O', que trata los hechos ocurridos ese día en Cataluña, porque pensó que "no era conveniente", estando cerca el juicio del 'procés', porque podría influir "en la mente de los jueces".

Mateo respondía así al portavoz de ERC, Joan Tardá, quien le preguntó sobre la posibilidad de que hubiera más pluralidad en RTVE sobre la cuestión catalana y es que, a su juicio, aunque la Corporación emite tertulias a nivel estatal en las que se habla de Cataluña, "pocas veces hay alguien que defienda la visión independentista".

Para Tardà, es "sorprendente" que ante lo ocurrido en el último año en Cataluña y con la llegada del juicio de 'procés', TVE no emita documentales como éste, relacionados con lo ocurrido en la comunidad autónoma y sobre unos hechos que "están diariamente siendo noticia" y que complementan la visión "monolítica" que, a su juicio, se realiza en otras cadenas.

"Yo vi el documental '1-O que usted me dice, y la verdad es que pensé que debido a que el juicio del 'procés' estaba tan cerca, a lo mejor no era conveniente darlo para no influir en la mente de los jueces", ha declarado Mateo, antes de pedir disculpas al diputado de ERC y señalar que quizás se había equivocado y tendría que haberlo dado.

"Es difícil contestar a lo que me ha dicho", ha añadido Mateo, para indicar que el Canal 24 horas de la Corporación está emitiendo el juicio y se ha mostrado "convencida" de que, en general, la programación de las cadenas públicas muestran "la diversidad" del territorio español.

Este documental, del canal público catalán TV3, participó en el festival de la Berlinale y a su estreno acudió el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.