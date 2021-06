La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que "nadie quiere controlar" Telemadrid y expresado su intención de "modernizar" la televisión autonómica madrileña para que siga adelante.

Así lo ha indicado a los periodistas al ser preguntada por las palabras del coportavoz de Vox en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, quien se ha mostrado partidario del cierre de Telemadrid si "no es pública, abierta y plural" y ha avisado de que si lo que quiere el PP es poner el canal al servicio de su Gobierno, que "no nos busquen porque no lo apoyaremos".

A las voces que han pedido el cierre de Telemadrid, Díaz Ayuso ha respondido que la televisión pública madrileña "va a seguir adelante", al tiempo que ha mostrado su intención de poner en marcha "planes de viabilidad y de digitalización" para "modernizarla" y darle un impulso.

La presidenta regional ha indicado que hay comunidades autónomas que no tienen televisión pública, otras que cuentan con una televisión pública "costosísima" y la Comunidad de Madrid está "en un término medio, que hasta aquí nos ha funcionado muy bien".

Díaz Ayuso ha resaltado que "nadie quiere controlar" Telemadrid, pero el Gobierno autonómico "no puede ser ajeno" a una cadena pública que se financia "con los impuestos de todos los ciudadanos", del mismo modo que se ocupa de la gestión y de la viabilidad de los hospitales o los colegios.

La presidenta ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar el Primer Encuentro Internacional sobre Covid-19, que se celebra bajo el lema Mejores prácticas y cuenta con la participación de profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este martes la tramitación en lectura única de la propuesta del PP para reformar la Ley de Radio Televisión Madrid, con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE y Más Madrid.

El PP plantea que "los miembros del Consejo de Administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los grupos parlamentarios".

Además, el grupo popular propone que el mandato del director general sea de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la Ley de 2015.

Si llegada la fecha de la finalización del mandato del director general la Asamblea no hubiese podido completar el procedimiento descrito en el Reglamento de la Asamblea para la elección de su sustituto, el Gobierno nombrará un administrador provisional con las mismas funciones y competencias del director general y que será sometido a ratificación por parte de la Asamblea, según la iniciativa del PP.

La ratificación de administrador provisional requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el Pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación.