El presidente del PP, Pablo Casado, ha considerado "el colmo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dicho que convocaría un referéndum "si llegan a un acuerdo con el gobierno independentista de Cataluña" y ha asegurado que "se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos".

En declaraciones a la Cadena COPE, Casado ha respondido así al ser preguntado por las declaraciones de Sánchez en las que ha anunciado que asistirá el miércoles a la reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña y ha dicho que si hay un acuerdo entre los dos gobiernos y siempre dentro del marco constitucional, sería refrendado por la ciudadanía.

"Se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos en el parlamento y una investidura, es algo que la sociedad española no lo debe permitir", ha señalado Casado antes de insistir en que le parece "el colmo" que Sánchez diga "que acepta el referéndum" que "le piden" el presidente catalán, Pere Aragonés, y el expresidente Carles Puigdemont.

Casado ha criticado asimismo que el Consejo de Ministros, como ha anunciado también Sánchez, aprobará este martes una medida para detraer los beneficios de las empresas eléctricas obtenidos por la evolución de los precios del gas en el mercado, de forma que los consumidores paguen menos por el recibo de la luz.

"O exprópiese, este Gobierno arregla todo metiendo la mano en las empresas, en el bolsillo de los ciudadanos, en el de los trabajadores", ha dicho el presidente del PP para quien "no es verdad que no se puede hacer más" para abaratar la factura, como usar los ingresos en derechos de CO2, usar tramos reducidos o costear vía presupuestos los costes no energéticos.

"Lo hemos propuesto hace meses, la respuesta ha sido 'no es no' que es lo único que sabe hacer Sánchez", ha continuado Casado quien ha rechazado que criticar al Gobierno, como hace él también en Europa, sea criticar a España.

En ese sentido, ha dicho que el PP ha puesto su "mano tendida" para hacer reformas y que los socialistas han reconocido que "nunca pactarán con la derecha" y se ha referido a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para recalcar que no son ellos los que la bloquean.

"Nosotros no bloqueamos, el que la bloquea es él", ha dicho Casado en alusión a Sánchez, antes de insistir en que "la única condición" que pone es "que los jueces eligen a los jueces, como pide Europa".

Así, ha rechazado las críticas del presidente del Gobierno hacia el PP en esta materia y ha recalcado que "Sánchez no dice la verdad ni al médico".

Respecto al hecho de que el PP no reformara el sistema de elección cuando gobernaba, Casado ha dicho que está "muy orgulloso del pasado" pero que ahora hay una nueva ejecutiva y que su promesa "fue reforzar la independencia judicial".

"Y lo que digo lo cumplo y no admito presiones", ha añadido Casado quien ha admitido presiones de todo tipo, incluso internas, por la renovación del CGPJ y ha subrayado: "No voy a ceder, porque estoy en política por mis principios".