España afronta este fin de semana con una mejora de los indicadores epidemiológicos y con más del 76 por ciento de la población inmunizada, por lo que continúa la desescalada para relajar las restricciones, aunque se mantiene en alerta ante la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos macrobotellones en Madrid o Barcelona, donde se celebra la fiesta de la Mercè.

La incidencia de contagios ha vuelto a registrar un nuevo descenso hasta situarse en los 71,8 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, en una semana en la que también se ha reducido la presión hospitalaria en las ucis, y ya ninguna comunidad se encuentra en riesgo alto de transmisión del virus.

Con estos datos esperanzadores, la mayor parte de las autonomías se han apresurado a relajar las medidas, aunque a ritmos distintos, en concreto, han ampliado y/o eliminando limitaciones horarias y de aforos en la hostelería, el comercio y el ocio nocturno. También en el ámbito de la cultura, uno de los más perjudicados por la pandemia del coronavirus, lo que está permitiendo a los cines, teatros, auditorios y espacios similares puedan volver poco a poco a la normalidad.

Madrid y Castilla La Mancha han levantado esta semana la mayor parte de las restricciones relacionadas con la restauración y el ocio nocturno, al igual que hicieron con anterioridad Aragón, Asturias, Castilla y León o el País Vasco. Otras como la Comunidad Valenciana han anunciado ya una “apertura inminente” hacia la normalidad. Castilla La Mancha ha levantado también la prohibición de acoger encierros y festejos taurinos, sumándose así a la recuperación hace unos días de otras tradiciones como la celebración de procesiones religiosas por las calles de algunas ciudades, como Sevilla. Cataluña y Murcia han optado esta semana por reabrir el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana, aunque en el caso de la primera solo en espacios abiertos y terrazas, y otras comunidades como la andaluza o la vasca se plantean dar un paso más y suavizar aún más sus medidas.

Pero a pesar de la mejora de todos indicadores, las autoridades piden no caer en la euforia e insisten en llamar a la prudencia para avanzar hacia una “normalidad responsable” que evite que se revierta la situación, sobre todo en un fin de semana que coincide con el inicio del curso universitario y las fiestas de la Mercè.

Algo que ha llevado a la autoridades a reforzar la vigilancia policial en varias ciudades para que no se repitan macrobotellones como el que tuvo lugar el pasado fin de semana en la Ciudad Universitaria de Madrid, donde se concentraron alrededor de 25.000 jóvenes, muchos de ellos sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, y el de Barcelona, que reunió en la noche del jueves a unas 15.000 personas en la Avenida de María Cristina.

Así quedan las restricciones en las diferentes comunidades autónomas:

Andalucía

La hostelería puede abrir hasta la 1 de la madrugada con un aforo del 75% en interiores y del 100% en espacios al aire libre. El ocio nocturno, hasta las 2 con cuatro personas por mesa en interiores y 10 en exteriores. El baile está permitido con mascarilla y en exteriores. También las actuaciones musicales, tanto en interiores como al aire libre. Además, se mantiene el 100% de los aforos en teatros, cines, auditorios y conciertos y también para la práctica físico-deportiva en espacios e instalaciones deportivas convencionales al aire libre.

Aragón

Sin novedades esta semana. La hostelería recuperó su horario habitual, que es el que establece la licencia de cada establecimiento; el aforo es del 50% en interiores, con un máximo de 10 personas por mesa, y 15 en terrazas. El ocio nocturno cierra a las 4, pero es obligatorio consumir en mesa. Prohibido el baile. Las actividades deportivas y culturales se pueden celebrar con un 75% del aforo.

Asturias

Se mantienen las restricciones vigentes: la hostelería ya no tiene limitaciones de apertura o cierre, lo hace en función de lo que fija la licencia de cada negocio. También permite el consumo en barra. Prohibido fumar en terrazas. El ocio nocturno abre hasta las 4 de la mañana y pueden reunirse grupos de hasta diez personas de pie.

Baleares

En Baleares hay libertad horaria en la hostelería y la restauración, aunque sigue cerrado el ocio nocturno. Tampoco hay restricciones para las reuniones sociales y familiares nocturnas en ninguna isla. Se mantienen los controles de entrada en los puertos y aeropuertos de las islas, aunque la semana pasada dejó de ser obligatorio que los viajeros nacionales rellenen un formulario si disponen del certificado covid.

Desde el 15 de septiembre tampoco hay ninguna limitación horaria para concluir las actividades colectivas sociales, culturales, deportivas y de ocio en el archipiélago, a menos que las ordenanzas municipales establezcan una hora de cierre concreta.

Canarias

Se mantienen las restricciones en vigor. El ocio nocturno abre hasta las 4 en los niveles de alerta 1 y 2, y hasta las 3.00 en el nivel 3. El Gobierno canario ha acordado mantener una semana más a las islas en los niveles que ya tenían: Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y la Graciosa están en el nivel 1 de alerta; Tenerife y Gran Canaria, en el 2 y Fuerteventura en el 3.

Cantabria

Todos sus municipios se encuentran en nivel bajo de alerta de contagio, por lo que se permite el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana, con un aforo máximo del 50% y 6 personas por mesa. La hostelería puede abrir hasta la hora que fije su licencia, con un aforo del 75 por ciento y un máximo de 6 comensales por mesa en interiores y 10 en exteriores. Prohibido el consumo en barra. El mismo aforo, del 75%, se autoriza para los eventos deportivos, culturales y cualquier tipo de ceremonia.

Castilla La Mancha

Castilla-La Mancha ha suprimido todas las restricciones que había hasta ahora, por lo que ha vuelto la normalidad precovid, salvo por el uso de la mascarilla que se mantiene en espacios cerrados y cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. En la hostelería, se permite el consumo en barra y ya no existe restricción de aforo ni del número de comensales por mesa. Se permite el baile.

Los cines, teatros y auditorios eliminan las restricciones de aforo y se permiten encierros en las calles y festejos taurinos. Los eventos deportivos se celebran con público sin restricción de aforo pero siempre sentado.

Castilla y León

Castilla y León ha pasado esta semana a una situación de “riesgo controlado” por lo que se han suprimido las limitaciones de aforos en la hostelería y el comercio, donde continua siendo obligatorio el uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Unas medidas que se suman a las ya aprobadas la semana pasada: la reapertura del interior del ocio nocturno con la mitad de su aforo normal y la eliminación del límite horario. También se permite ya el consumo en barra y de pie.

Cataluña

Cataluña ha reabierto el ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada, aunque solo en espacios abiertos y terrazas, y ha alargado el horario de la hostelería, los restaurantes y la cultura hasta la 1, media hora más. Sigue prohibido el baile y es obligatorio el uso de mascarillas cuando no se esté consumiendo. En la restauración, se permite un aforo del 50% en el interior y del 100 % en el exterior, con un máximo de 6 personas por mesa dentro y 10 en terrazas. Ya no hay límite de personas en los encuentros sociales.

En cines, teatros, auditorios o similares, el aforo máximo es del 70 por ciento, con un límite que se amplía a 4.000 personas al aire libre y se mantiene en 3.000 asistentes en interior.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana mantiene hasta el lunes las medidas anticovid: el ocio nocturno abre hasta las 3 de la mañana, con aforo interior del 50% y sin baile, y la hostelería hasta las 00.30, con la misma ocupación en interiores y un máximo 8 personas por mesa y del 100% en terraza y 10 comensales por mesa. La Comisión Interdepartamental de la Generalitat frente a la covid-19 decidirá el lunes sobre la eliminación de algunas restricciones y estudiará la posibilidad de implantar el pasaporte covid para acceder a los locales de hostelería.

Extremadura

Extremadura ha reducido al nivel 1 su alerta sanitaria, por lo que ha ampliado los aforos en la hostelería que pasa ahora a ser del 50% en interiores, con un máximo de seis personas por mesa, y del 100% en exteriores, donde pueden reunirse hasta diez comensales. Se mantiene, sin embargo, el horario de cierre para la restauración, ocio nocturno y salas de juego, que es a las 3 de la madrugada. Sigue prohibido el consumo en barra.

Galicia

Sin novedades esta semana. La hostelería y la restauración abre hasta la 1, con aforos del 75 % en interiores y el 100 % en exteriores en los municipios que están en el nivel 1 y del 50 % y del 75% respectivamente, en los que están en el 2.

El número de personas que pueden compartir una mesa ha pasado de 6 a 8 en interiores y de 10 a 15 al aire libre. En cuanto al ocio nocturno, está abierto en esta comunidad hasta las 3 de la mañana. Se permite bailar con mascarilla.

La Rioja

No hay cambios respecto a la semana pasada: la hostelería y la restauración puede abrir hasta las 2, dependiendo de la licencia de los locales, con un aforo del 75 % en interiores y seis personas por mesa, y sin restricciones en espacios abiertos. Además, el Gobierno de La Rioja ha anunciado ya su intención de reabrir el ocio nocturno a partir del 1 de octubre, cerrado desde hace dieciocho meses, aunque la decisión dependerá de la evolución de los indicadores epidemiológicos.

Madrid

Madrid estrena esta semana con grandes novedades: la hostelería y el ocio nocturno recuperan la libertad horaria, al igual que los comercios y los centros comerciales. El aforo en la hostelería y restauración pasa del 50 al 75% en interiores, donde se permite ahora 6 personas por mesa, en lugar de 4, y diez en exteriores. Sigue prohibido el servicio en barra. Los cines, teatros y espacios culturales recuperan el 100% de los aforos.

Murcia

Murcia ha ampliado hasta las 3 de la mañana el horario del ocio nocturno, aunque sigue prohibido bailar y consumir de pie. También se han eliminado en esta comunidad las limitaciones de las reuniones sociales entre las 2 y las 6 de la mañana y la prohibición de encuentros entre no convivientes.

Navarra

El Gobierno de Navarra no contempla, en principio, modificaciones de las medidas establecidas contra la covid-19 hasta el 1 de octubre, momento en el que, si se confirma la evolución de la pandemia, se avanzará hacia un escenario de una mayor flexibilización.

Hasta entonces está en vigor la normativa que amplía los horarios en hostelería hasta las 2:00 horas, mientras que los bares con licencia especial podrán permanecer abiertos hasta las 3:00 horas y las discotecas y salas de ocio nocturno hasta las 4:30 horas. Se amplían aforos en transportes, se permite la apertura de bajeras juveniles y de ocio y se elimina la limitación de reuniones en el exterior a un máximo de 10 personas.

País Vasco

Euskadi amplió ya la semana pasada el horario de la hostelería y de las actividades comerciales y culturales hasta las 3 de la mañana, así como los aforos del 60 al 75% en todos los establecimientos, incluido el interior de la hostelería, donde sigue prohibido el consumo de pie y en las barras.

Los locales de ocio nocturno y discotecas llevan abiertos una semana con un aforo del 50% y ya se pueden utilizar las pistas de baile pero con la mascarilla puesta en todo momento. Para este fin de semana se mantendrán las actuaciones policiales en las concentraciones de jóvenes para que se cumplan las medidas sanitarias antipandemia.

Ceuta

Se mantienen las medidas que han supusieron una flexibilización del ocio nocturno que puede abrir hasta las 2 de la mañana los viernes, sábados y domingo. El resto de días hasta la 1. La hostelería y la restauración abre hasta la 1 la terrazas y hasta las 00.30 los interiores de los locales los viernes, sábados y vísperas de festivos, a las 00.00 horas el resto de días. El aforo interiores es del 33% con una ocupación por mesa de 6 personas, y del 100% en las terrazas y 10 comensales por mesa.

Melilla

No hay novedades esta semana. La hostelería y actividades no esenciales cierran a las 3. El aforo es del 50 % en interiores y del 100% en exteriores. No está permitido el consumo en barra, por lo que tiene que hacerse en mesa de no más de 6 personas. Esta Ciudad Autónoma prorrogará a partir de este sábado las medidas anticovid que están vigentes por considerar que han sido la razón de la bajada del número de casos en los últimos días, llegando a situarse por debajo de los 300.