La situación en la isla de la Palma no mejora. El derrumbe del cono del volcán de Cumbre Vieja está provocando enormes coladas que amenazan nuevos barrios. Además, las últimas mediciones realizadas por los vulcanólogos confirman que el magma del interior de la Palma está deformando la corteza en otro punto y la actividad sísmica en la capas más profundas de la isla es constante. Anoche se registró un sismo de 4 grados a 35 kilómetros de profundidad en el sur, en la zona de Fuencaliente. Por el momento, le deformación del terreno alcanza los 5 centímetros en la zona de Jedey y Las Manchas, situada más al sur del punto eruptivo actual, y los expertos no descartan que puede abrirse un nuevo volcán.

¿A qué se debe el abombamiento del terreno?

Este abombamiento de la superficie de la isla indica que el magma está ascendiendo y presionando las capas superiores hasta deformar el suelo entre Jedey y Las Manchas.

Los responsables del Pevolca creen que todavía es pronto para confirmar si esa presión en el subsuelo puede acabar en la formación de una nueva boca eruptiva y un nuevo volcán junto al actual de Cumbre Vieja. Por el momento, las autoridades han comenzado la evacuación del personal que trabajaba en la zona para evitar situaciones de riesgo en caso de que se abriera súbitamente una nueva grieta con emanación de lava y gases.

La portavoz científica del Pevolca, María José Blanco, especificó que no existe en ninguna otra estación sísmica que constante una abombamiento o deformación similar del terreno en la zona próxima, por lo que cree que no hay un umbral que pueda establecer la apertura de otro punto de emisión de lava. "Es curioso que solo afecta a una estación y no a otras cercanas", matizó Blanco.