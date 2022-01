A menos de una semana para que el Congreso vote la reforma laboral, el Gobierno sigue sin tener amarrados los apoyos. El debate político se centra en esa jornada por dos motivos: que la coalición tenga suficientes números para sacar adelante uno de los proyectos más importantes de la legislatura y la foto final que deje esa votación. No es un asunto menor y, por eso, Yolanda Díaz incrementa sus esfuerzos para lograr que ERC se sume al pacto. El ala socialista se mantiene a la espera bajo la premisa de que el decreto pactado con los agentes sociales no sufra cambios. Y Ciudadanos mantiene su voto a favor si el texto no se modifica, aunque ve incompatibles sus escaños con los de los independentistas catalanes, tal y como recoge El Periódico de España.