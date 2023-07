Barbón buscará "equilibrio" en sus consejerías: "Algunas direcciones generales se convirtieron en ingobernables"

Adrián Barbón sigue dando “muchas vueltas” alrededor de la composición de su segundo gobierno, el primero de coalición que tendrá Asturias en doce años y el único de “unidad progresista” en España, con la premisa principal de “conseguir consejerías equilibradas, que no se conviertan en ingobernables”. El presidente del Principado y el coordinador de IU y futuro consejero Ovidio Zapico firmaron este mediodía en la Junta las catorce páginas de su acuerdo de gobierno como paso previo a llenar de contenidos y nombres un organigrama que Barbón anunciará mañana, sábado, conforme a los patrones ya explicitados de un gabinete que será paritario en sexos, combinará continuidad y cambio y mantendrá en número de diez las consejerías de la legislatura pasada.

La entrada de IU no eleva la cantidad y no es por una cuestión de ahorro, ha aclarado esta mañana Barbón, sino por un criterio “organizativo”. Hay áreas “que hace cuatro años nadie se habría planteado que son una demanda y que hoy lo son” y el paso de los años le ha demostrado que “algunas direcciones generales a veces se convertían en ingobernables. Pienso en todo lo relativo al cambio climático”, resalta, que ha pasado de “una posibilidad” a “una realidad” y aconsejan atención. Pero no, el diez es un número que le gusta, tiene la dimensión simbólica de ser el de los departamentos que tuvieron en los ochenta los gobiernos que presidía Pedro de Silva y no, no es por ahorrar. “Los presidentes que dicen que hacen sus gobiernos pensando en el ahorro mienten. Los gobiernos de coalición de PP y Vox, por ejemplo, iban con el mensaje de la austeridad y cuando uno rasca se da cuenta de que han incrementado en decenas los números de asesores y altos cargos. Es una operación de maquillaje o camuflaje, y yo no estoy en eso”, remarca.

Deja para después de tener la lista de consejeros y consejeras la decisión sobre el organigrama inferior, el número de viceconsejerías y de direcciones generales, y despeja, por si quedara alguna, las dudas sobre una posible entrada en el gobierno de Podemos, que la formación morada aún no descartaba este martes. “Mientras haya una situación de inestabilidad en una organización política, yo no voy a entrar”, resalta. “Sus debates internos no se pueden trasladar al seno parlamentario”.

El presidente y su primer consejero confirmado celebraron esta mañana la conclusión satisfactoria de su acuerdo y después de firmarlo Zapico se reconoció “satisfecho y un poco abrumado por la responsabilidad que se nos viene encima, pero muy ilusionado. Tengo la firme convicción de que vamos a trabajar muchísimo para no defraudar a toda la gente que nos para por la calle para trasladarnos su satisfacción por que nos hayamos entendido y Asturias sea una especie de oasis en el Estado español”. Las dos fuerzas políticas, afirma, “tuvimos claro que había que dar estabilidad a Asturias en un momento en el que la coyuntura política nacional pide entendimiento de las fuerzas de la izquierda”.