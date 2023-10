El Gobierno sigue afirmando que la negociación con los partidos independentistas que previsiblemente dará a luz una ley de amnistía se atendrá al marco constitucional, si bien tras conocerse el pasado viernes la propuesta de Sumar desde el Ejecutivo se apresuraron a afirmar que dicha proposición no es la socialista. Por el momento, la ministra de Justicia, Pilar Llop, niega conocer cuál será ésta: "Yo no he visto ningún texto, la verdad", ha afirmado.

Llop se ha referido a la negociación sobre la amnistía durante una comparecencia con los medios con ocasión de la apertura del seminario Servicio Público de Justicia en tiempos de cambio, al que acuden responsables europeos dentro del marco de la actual presidencia española de la UE. Preguntada por el anuncio realizado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de que recurrirán la norma ante el Constitucional, la titular de Justicia ha afirmado que el hecho de que "alguien recurra algo que ni tan siquiera se ha aprobado" le parece algo "absolutamente sorprendente". Por el momento, Llop considera que hay que dejar trabajar "a quien está negociando", un grupo del que no forma parte. "La búsqueda de la convivencia y de la concordia ha sido un objetivo que ha tenido desde 2018 el presidente del Gobierno y siempre se ha movido en el marco de la constitución y de la legalidad", ha afirmado, para añadir que Sánchez se reúne esta misma tarde con Núñez Feijóo. "Y también con sindicatos y otros colectivos a nivel político y es en el marco de esas negociaciones es donde se hablará. Yo no he visto ningún texto la verdad", ha concluido sobre este asunto. Preguntada por la manifestación de ayer domingo en Barcelona contra la amnistía, la ministra ha asegurado que no llegó a seguirla, pero que "estamos en un Estado de Derecho" en el que hay derecho a manifestarse. "Yo eso lo respeto. Ahora, también le digo, yo no coincido con los postulados de aquellas personas que lo que buscan es romper", ha añadido. El CGPJ sigue sin renovarse Sobre la renovación pendiente del CGPJ, Llop ha afirmado que le preocupa "muchísimo" que una fuerza política como es el PP no cumpla con la Constitución. "Mientras algunos buscamos movernos en el marco de la Constitución, con honestidad y sinceridad, hay otros que de manera descarada incumplen la Constitución y la llevan incumpliendo desde hace cinco años", ha recordado. Para la ministra de Justicia, no renovar el Consejo General del Poder Judicial ha provocado "una de las mayores crisis institucionales en nuestro país", por lo que cree que "no le puede salir gratis al Partido Popular". Si tuvieran esa voluntad, hoy mismo podrían presentar los nombres de los candidatos y hoy mismo habría renovación, ha insistido.