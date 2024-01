Estimar Hotels: la vía para escapar de la rutina

La cadena Estimar Hotels es más que un alojamiento: es la puerta a una experiencia única que vincula los espacios singulares de sus hoteles con toda la riqueza del territorio. Es lo que ofrece esta cadena a través de sus escapadas.

Escapada entre viñedos en Solymar Gran Hotel The One

El Solymar Gran Hotel the one ofrece una nueva Escapada entre Viñedos que se convierte en una experiencia única, que combina degustación de vinos y recorrido por los viñedos de Montesanco Teulada, un proyecto vitivinícola que se ubica en una finca histórica dedicada anteriormente a la elaboración de la pasa. Esta experiencia se compone de una estancia única con alojamiento y desayuno en Solymar Gran Hotel The One, además de una cálida copa de cava de bienvenida a la llegada de la bodega. Y como centro de la experiencia, una cata de cuatro vinos Món de Montesanco, maridados con exquisito jamón y queso.

Relájate con la Escapada Bienestar

No es la única alternativa. Para los que buscan una desconexión emerge la Escapada Bienestar, con un circuito termal de 60 minutos en el Spa Edén, además de una botella de cava en la habitación el día de llegada.

También la Escapada Gastronómica que, además del alojamiento en habitación con vista al mar, incluye el circuito termal y el almuerzo en una de las joyas de la corona de la cadena. Se trata de Abiss Restaurante, ubicado en el propio hotel, en un entorno privilegiado entre los parques naturales del Peñón de Ifach y las Salinas. De la mano del chef Lenin Busquet, este restaurante ha sido señalado como el 14º mejor establecimiento de la C. Valenciana. El diseño del mobiliario de la diseñadora-arquitecta Patricia Urquiola abraza a los comensales. La bodega atesora vinos nacionales e internacionales pensados para crear la armonía ideal con cada uno de los platos de la carta.

Atardecer en Dorée Gin & Sea y Beach Club

Estas escapadas son la oportunidad perfecta para disfrutar de espacios como el Dorée Gin & Sea by Solymar Gran Hotel The One, un espacio concebido para disfrutar de una experiencia frente al Mar Mediterráneo con espectaculares puestas de Sol. Y para el verano, el Beach Club, una terraza panorámica frente al mar y sobre la misma arena de la playa del Arenal-Bol de Calpe.

Escapada Bienestar en Familia en Hotel Estimar Calpe Suitopia

Las opciones no terminan ahí. El Hotel Estimar Calpe Suitopia ofrece una Escapada Bienestar en Familia, con un circuito Marino de 60 minutos en el Thalassian Suitopía Spa para todos, con alojamiento, desayuno buffet en Market Place y una botella de cava de bienvenida en la Habitación a la llegada.

Sky Bar en Hotel Estimar Calpe Suitopia

Sin duda, el protagonismo en este establecimiento se comparte con el Sky Bar, un espacio único e irrepetible que se convierte en una puerta a las estrellas desde la planta 29 del hotel Estimar Calpe Suitopia. Desde allí se disfruta de las mejores vistas a la Bahía de Calpe frente al imponente Peñón de Ifach, además de la amplia carta de cócteles, champagnes y combinados.