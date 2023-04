El Family Cash Alzira FS volvió de Zaragoza con un importante punto que le acerca a cumplir su objetivo: jugar por segundo año consecutivo la promoción de ascenso a Primera División. Un hecho que podría certificar este fin de semana, ante su afición. Curiosamente, los ribereños y el Sala 10 calcaron, en el pabellón Siglo XXI, el mismo resultado que firmaron en el Palau d’Esports: 3-3.

Emoción no faltó. Tardó poco en adelantarse el cuadro aragonés. A los dos minutos de juego, Rivera se fue desde la izquierda hacia el centro y chutó con fuerza, con la mala fortuna de que el disparo rozó ligeramente a Rubi. La trayectoria del balón cambió y Porky no pudo reaccionar. Peiró pudo igualar en la jugada de saque de centro, pero su volea rozó la red. Con todo, al igual que ocurrió con el empate inicial, la ventaja zaragozana se esfumaría rápidamente, en poco más de un minuto, Gonzalo Castejón recuperó la pelota en el centro del campo, avanzó varios metros y metió un zurdazó que se coló por la escuadra. La intensidad fue máxima durante los minutos siguientes. Cualquiera de los dos conjuntos pudo adelantarse, pero fue el Family el que lo logró. En un saque de banda, Carlitos sirvió para Pedro, que aguantó el esférico a la espera de la carrera de Rubi; el cierre alicantino remató con todas sus fuerzas al fondo de las mallas. Era el minuto 6 y los dos equipos ya se habían puesto por delante en el marcador una vez cada uno. Pero la historia se repitió nuevamente y en un par de minutos el empate regresó al electrónico. El Sala 10 aprovechó una pérdida de balón en defensa del Family para poner el 2-2 mediante un gol de Richi Felipe. Y aunque los ribereños estuvieron a punto de recuperar la delantera, fue el cuadro local el que firmó el 3-2 tras protagonizar varias ocasiones de peligro. Carlos García cruzó un potente disparo desde el costado izquierdo que se coló, muy ajusto al palo. Los de Braulio Correal intentaron empatar antes del descanso, pero no fue posible.

Gol de Naranjo

La segunda parte no fue muy diferente a la primera. Un ritmo frenético y ocasiones para ambos conjuntos. Uno buscaba agrandar su ventaja y el otro, reducirla. Nacho Serra fue clave a la hora de mantener la renta zaragozana en un solo gol. Peiró, Castejón o Parreño pudieron igualar el partido, pero los minutos pasaban y el marcador no se movía. Pasada la media hora de juego, el ansiado empate llegó. El talentoso joven Álex Naranjo fue el más pillo de la clase. Sacó de esquina un balón picado que remató Rubi mientras él corría hacia el primer palo. El disparo del cierre alicantino se iba a marchar lejos de la portería, pero Naranjo interfirió en la trayectoria y, con el pecho, metió la pelota en la portería. Tras el empate a tres y, visto lo visto, con ocho minutos por delante podía pasar cualquier cosa. Los dos equipos hicieron méritos para llevarse más de un punto, pero el resultado no varió ni siquiera cuando el Sala 10 lo intentó mediante el juego de cinco. El Family supo sufrir y sacrificarse a nivel defensivo para mantener con uñas y dientes el empate.

El empate aleja al Family de la segunda posición, aunque todavía aventaja en dos puntos al cuarto, O Parrulo, y en siete a los zaragozanos (quintos) y al Ceutí (sexto y primer equipo fuera de los puestos de promoción). Una victoria en la próxima jornada certificaría matemáticamente la presencia del Family en la lucha por ascender a Primera. Tras el encuentro, Correal ensalzó el esfuerzo físico de sus jugadores, especialmente en defensa para frenar a un rival "con una gran calidad de pase y circulación". De igual modo, subrayó que el hecho de haber acabado los dos partidos ante el Sala 10 con empate a 3 habla de la igualdad de ambos conjuntos y calificó de justo el resultado final.