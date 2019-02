Such: "Puig invertirá1.3 millones en Catarroja en Igualdad y Políticas Inclusivas"

La directora general del Institut Valencià de la Dona, María Such, ha participado este viernes en un acto junto a la vicepresidenta y diputada socialista en les Corts Valencianes, Carmen Martínez, y la candidata socialista a la Alcaldía de Catarroja, Lorena Silvent, donde han explicado los Presupuestos de la Generalitat 2019 y han hecho balance de los tres años y medio del Consell de Ximo Puig. María Such ha mostrado su satisfacción al explicar la inversión del Consell en el municipio en materia de Igualdad y Políticas Inclusivas: "El Consell de Ximo Puig invertirá más de 1.299.120 de euros este año en Catarroja en igualdad y políticas inclusivas". Para Such, estas cifras son "una muestra más del compromiso del gobierno valenciano en la lucha para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres".

Asimismo, la directora general del Institut Valencià de la Dona, ha puesto en valor la inversión del Consell de 168.000 euros para el Convenio de Financiación para la Educación de Personas Adultas porque con ella se logrará "una educación para todas las personas, que es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad". En esa misma línea también ha indicado que "el Consell destinará 200.000 euros para infraestructuras y equipamientos culturales en el municipio".

Por su parte, la vicepresidenta y diputada socialista en les Corts Valencianes, Carmen Martínez ha apuntado que "la inversión del Consell de Ximo Puig para toda la comarca de L'Horta Sud asciende a 10,2 millones de euros durante este año". Martínez, ha señalado también la inversión de la Generalitat en políticas sociales para la comarca, "una inversión que asciende a 9 millones de euros, lo que supone que cada día se destinan casi 28.000 euros en la comarca a políticas de sanidad, educación, igualdad, empleo o vivienda".

La candidata socialista a la Alcaldía de Catarrosa, Lorena Silvent, ha indicado que "el paro ha disminuido en 768 personas en Catarroja durante esta legislatura, lo que supone un descenso del desempleo en un 25.67%". Silvent ha indicado que estos datos "son un ejemplo más de que las políticas puestas en marcha por Ximo Puig han creado un escenario de estabilidad que ha traído buenas consecuencias en materia de empleo para la Comunitat".