Quart de Poblet suspende 5 discomóviles por los grupos violentos ajenos al pueblo

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, cuya alcaldesa es la socialista Carmen Martínez, acordó ayer suspender las 5 macrodiscotecas que se iban a celebrar en el pueblo, en los próximos días y en el marco de las fiestas patronales y populares. Las autoridades municipales tomaron esta decisión ayer, de común acuerdo con los mandos de la Policía Nacional y la Policía Local, tras los graves altercados y reyertas que se produjeron en la madrugada del viernes al sábado en la Road Music Stage que se celebró en la avenida del Mediterráneo de la población, junto al polígono industrial.

Como informó el consistorio en un comunicado, «desgraciadamente, pese a haber reforzado la seguridad con hasta siete patrullas de Policía Nacional y Local, durante la pasada noche se ha observado la presencia de grupos violentos que acuden aprovechando las multitudes con la clara intención de causar daños y provocar altercados».

Según han informado fuentes policiales «tras realizar las pertinentes identificaciones se comprobó que ninguno de estos actos fue protagonizado por jóvenes de Quart de Poblet».

«Sucesos organizados»

Dichas fuentes añadieron que se trata de «sucesos organizados a través de las redes sociales que se han repetido durante el verano en diferentes municipios y que crean una situación de peligro considerable».

Así, la pasada noche, además de introducir alcohol en una zona restringida a ello, «se detectaron casos de tráfico de drogas, comas etílicos, grupos con armas blancas y actitudes hostiles, peleas abortadas por la policía, robos de móviles, actos vandálicos y otras situaciones que suponen un alto riesgo para la seguridad de las y los asistentes». Ante ello y para proteger a los propios jóvenes y garantizar la seguridad en las fiestas, «lamentablemente, el ayuntamiento se ha visto obligada a tomar la triste decisión de dejar fuera del programa esta actividad», indicaron fuentes municipales.

«Agradecemos a la juventud de Quart de Poblet -continúa la nota pública- su civismo y comportamiento responsable, conscientes de que la causa del problema no reside en ellos y lamentando profundamente que sean los principales afectados». Se trata «de una decisión difícil tomada de manera responsable en aras de garantizar la seguridad durante los festejos», y se invita a todas las personas jóvenes «a seguir participando y disfrutando con el resto de actos programados en estas Fiestas», añadieron las mismas fuentes.

Los propios agentes de la Policía Local con más experiencia trasladaron a sus responsables políticos su preocupación porque no podían garantizar la seguridad de los asistentes. Los agentes se veían desbordados. De hecho, tal como comentó a Levante-EMV un portavoz del equipo de gobierno, «entre las 4 y las 6 de la madrugada, cuando ya no había música ni actividad festiva, se recrudecieron las peleas con hasta 6 focos diferentes y simultáneos en una multitud de personas que no buscaban divertirse sino pegarse». «Son individuos -indica la misma fuente- que van de pueblo en pueblo y que se convocan por grupos de washap y por las redes sociales para montar bronca».

Antes de que se tenga que lamentar «alguna desgracia más grave y sin que haya habido más incidentes», el equipo de gobierno socialista de Quart ha decidido anular todas las Road Music Stage que quedaban por celebrarse. Sin embargo, se mantienen el resto de actos, incluida la noche Remember que protagonizará el DJ Víctor Pérez.

Otras fuentes consultadas por este diario informaron que la Policía Nacional y Local, identificó a una treintena de implicados en estos altercados, chicos y chicas de unos 25 años, procedentes de València. Gran parte de ellos viajaron en Metro hasta el municipio valenciano.