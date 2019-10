El PP denuncia que un centro de mayores lleva tres meses sin cafetería

La portavoz del Partido Popular de Torrent, Amparo Folgado celebró el Día Internacional de las Personas Mayores pasando la tarde con los pocos usuarios que todavía acuden al Centro de Mayores San Enrique, que desde mediados del mes de junio, no cuenta ni con servicio de cafetería ni tiene conserje y sin a penas actividades.

Avisada por los propios usuarios, Folgado ha denunciado que «celebramos en Torrent la semana del mayor pero les dejamos sin servicios el resto del año, ya que llevan más de tres meses sin servicio de cafetería, sin conserje y sin actividad en el Centro de Mayores San Enrique».

Folgado también ha señalado que «es una grave irresponsabilidad la que está cometiendo el equipo de gobierno socialista en las instalaciones del Centro de Mayores San Enrique, ya que durante horas el centro permanece abierto sin ningún tipo de vigilancia». Los propios usuarios del centro le comunicaron a Folgado que una persona del ayuntamiento acude por las mañanas, abre y se marcha, no vuelve hasta el final de la tarde a cerrar, quedando durante horas el centro abierto y sin nadie en su interior.

La portavoz de los populares ha afirmado que «nuestros mayores merecen un centro municipal en condiciones» por lo que ha pedido al gobierno socialista que vuelva a abrir la cafetería y haga las obras que sean necesarias, si el cierre se debe a algún problema con la instalación».

Por su parte, fuentes municipales explican que la cafetería está en proceso de iniciar una nueva licitación para poder adjudicarla y defienden que en los centros de mayores no hay conserjes, «no ahora, no los hubo nunca, a excepción de Virgen del Olivar. El centro está abierto y en el mismo nuestros mayores pueden seguir realizando actividades de ocio o aquellas que consideren. De hecho, es el único que no cerró en agosto».