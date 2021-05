La Biblioteca de Silla Xelo Carbonell adquireix nous llibres per augmentar la col·lecció i fer difusió de la lectura i del llibre. Cal destacar que enguany, en el pressupost municipal, s’ha duplicat la partida per a l’adquisició de llibres, fet que ens ha permés ampliar la col·lecció de novel·la en castellà, narrativa infantil i juvenil en valencià i diferents títols de temàtica feminista i infància en castellà.

A més, la biblioteca Pública Xelo Carbonell ja està elaborant una llista de llibres de narrativa, ficció, autoajuda i actualitat per a una pròxima compra.

Per últim, cal destacar que l’Ajuntament de Silla ha sol·licitat una subvenció de 2.700 euros per a la compra de nous llibres, amb la intenció d’arribar a una inversió total de 6.700€ al final del 2021, una fita que no ocorria des de l’any 2010.