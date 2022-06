Todos los partidos políticos de Moncada -PSPV, Compromís, PP, Cs y Vox- votaron a favor de instar, de nuevo a Conselleria de Educación la construcción de un nuevo IES ya que el actual no responde a las necesidades del municipio. No es una demanda nueva, hace ya más de 4 años que se iniciaron los trámites para que se incluyera este nuevo centro en el Pla Edificant. Sin embargo, según el PSPV, al frente del gobierno de Moncada, «pasamos una memoria con los espacios a ceder y desde la dirección territorial educativa no nos han contestado ni dado las instrucciones a seguir». Compromís, sin embargo, por alusiones ya que esa dirección está en manos de su partido, afirmó que el problema no está ahí sino en la dirección de Planificación dirigida por el PSOE, donde nos aseguran que no han recibido ningún documento sobre los posibles espacios para la construcción».

El resto de partidos quisieron dejar a un lado del debate político y centrarse en la necesidad de un nuevo IES. Por su parte, la concejala de Educación aseguró que le constaba que la dirección general de infraestructuras, la de centros y la secretaría autonómica, ·«se han reunido para solucionar la masificación del actual IES, y una vez decidido cómo actuar se nos comunicará al ayuntamiento, al Ampa y al centro escolar».