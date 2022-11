Paterna espera poder acoger dentro de no mucho tiempo a 16 familias con menores con cáncer. Este viernes se ha dado el primer paso con la cesión de un solar municipal para que la Asociación de Padres con niños con cáncer de la Comunitat Valenciana, Aspanion, construya una casa asistencial única por sus características, ya que da un paso más y no solo acogerá a las familias sino que también les ofrecerá asistencia psicológica, social y económica. Además, este esacio también servirá como sede de la asociación que trasladarñá allí la soficinas quer tiene actualmente alquiladas en Valencia.

“Por fin nos estamos despertando de un sueño y empezamos a volar. Hoy es un día muy importante”, aseguraba el presidente de Aspanion, Jesús María González, quien recuerda que la asistencia domiciliaria a estos pacientes oncológicos se establece en un radio de 30 kms, “por eso es tan necesario esta residencia para que las familias y los niños, niñas y adolescentes que se tiene que desplazar hacia lugares desconocidos, que además del trance por el que están pasando, se sientan cómodas, como en casa”. la asistencia domiciliaria a estos pacientes oncológicos se establece en un radio de 30 kms, “por eso es tan necesario esta residencia para que las familias y los niños, niñas y adolescentes que se tienen que desplazar se sientan cómodas, como en casa”. Jesús María González - Presidente de Aspanion El Ayuntamiento de Paterna ha querido contribuir con esta gran iniciativa solidaria, que se llevará a cabo exclusivamente con donaciones particulares , con la cesión de un solar de 749 metros cuadrados junto al Auditorio y que tiene un valor de 711.550 euros. Para ello, el consistorio tuvo que hacer un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, ya que tenía un uso dotacional educacional inicialmente. “Podíamos haber donado otro solar a lo mejor a las afueras, en el polígono, que hubiera sido más sencillo, pero queríamos que las familias estuvieran lo más cómodas posibles, con todos los servicios a su alcance dentro del casco urbano”, señala el alcalde Juan Antonio Sagredo. Con la firma ya oficial de esta cesión, ahora ya es el turno de recaudar dinero para Aspanion. En esta labor tiene mucho que ver la asociación paternera creada principalmente para este fin bajo el nombre Corazones Solidarios. Su presidente, Jesús Fernández, se ha mostrado muy emocionado de una residencia “que será el orgullo de todos los paterneros”, y de que por fin haya podido ver la luz, puesto depsués de haberse retrasado varios años por la pandemia y diversos trámites administrativos que había que solventar. “Ahora que ya tenemos el espacio, es vital que cuanto antes presentamos ya la imagen del proyecto para empezar a atraer a las más de 3.000 empresas con las que cuenta Paterna con las diversas campañas que ya están en marcha”. Una labor recaudatoria en la que también contribuirá la Junta Local contra el Cáncer, cuya presidenta, Tere Caballero, que se muestra “muy orgullosa de mi pueblo. Esto nació en el bar de Jesús junto con Javier Barbeta y yo en aquel entonces no me lo podía creer y ahora veo que se puede cumplir, ojalá sea rápido”. La junta local contra el cáncer de Paterna recauda más de 10.000 euros Una construcción eficiente y con una arquitectura particular El proyecto de esta casa asistencial ya está realizado y ha sido ideado por otro arquitecto de Paterna, Javier Barbeta, que ha pasado el testigo a su sobrino Víctor, quien lo está llevando a cabo. El proyecto, que según Aspanion, tendrá un coste previsto inicialmente de 6 millones de euros, será un edificio de hasta seis plantas que se dividirán en sótano, planta, baja, tres plantas y un ático. Tendrá dos accesos, uno por la calle Vicente Mortes y otro por Antonio Machado. Tal y como describe Barbeta, “no ha sido un proyecto sencillo porque partimos con un desnivel de 3 metros, y en un lado linda con el Auditorio, con una fachada característica. Obstáculos que hemos solventado con un patio en el linde con el auditorio y con un salón de actos ‘rellenando’ ese espacio ocasionado por el desnivel”. Barbeta , siempre en contacto con Aspanion, además de 16 habitaciones con capacidad de 2-3 camas y baño adaptado particular, también ha destinado el ático a una zona lúdica con una cancha de juegos, “para que los niños hagan de niños”, además de una biblioteca, una sala de ordernadores y otra pedagógica. Además, se ha tenido en uenta la eficiencia energética, con la instalación de placas solares y termo ventilación, “para reducir todo lo posible el coste de mantenimiento”.