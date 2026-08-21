Tradición y celebración se unen en una intensa semana festiva en Albuixech

Albuixech ya se encuentra inmerso de lleno en sus Fiestas Populares y Patronales 2026, una celebración que se extiende oficialmente del 17 de agosto al 2 de septiembre. Tras unos primeros días marcados por las competiciones de la Semana Deportiva, la localidad entra hoy, viernes 21 de agosto, en uno de sus fines de semana más esperados. Vecinos y visitantes se preparan para compartir días donde la devoción, la pólvora, el deporte de calle y la hermandad vecinal vuelven a ocupar el centro de la vida municipal.

La alcaldesa de Albuixech, Marta Ruiz Peris, ha querido aprovechar estos días señalados para compartir un mensaje cargado de emoción y orgullo local. Según destaca la primera edil en su saluda oficial, estas fiestas suponen un periodo muy especial en el que la localidad «vuelve a latir con más fuerza que nunca». Para Ruiz, las fiestas «son el reflejo de nuestra historia, de nuestros costumbres y de los valores que nos han hecho crecer como pueblo: la convivencia, la solidaridad, el esfuerzo compartido y el orgullo de pertenecer a esta gran familia que es Albuixech».

Música y deporte

La actividad para este viernes 21 de agosto arranca con el atletismo popular. A partir de las 18.30 horas, se disputarán las Carreras Infantiles por edades, cuyas inscripciones se realizarán por la tarde ante las puertas del consistorio. Poco después, a las 20 h, se dará la salida a la XVI Volta a Peu d’Albuixech, una de las citas deportivas más consolidadas de la comarca, organizada por L’Apalput Albuixech.

Festeras y festeros de Sant Ramón 2025. / L-EMV

El sábado 22 de agosto comenzará por la mañana con una clase abierta de Fitkid y danza en la Casa Jove. Por la tarde, a las 17 h, se realizará el reparto de los ingredientes para el tradicional conejo con tomate en el almacén municipal. A las 19 h las calles acogerán la Cabalgata del Pregón, que este año contará con el vistoso espectáculo «México llegó» y los sones del mariachi «Tierra Querida». Tras un castillo de fuegos artificiales de la pirotecnia Manchega a las 20 h en la plaza del Ayuntamiento, el Barrio de las Sidres celebrará su tradicional «guisà» de conejo con tomate a las 22 h, amenizada a medianoche por la Orquesta Matrix.

El domingo 23 de agosto estará dedicado a la fe y la tradición. Tras la carrera ciclista matinal a l’Oronet organizada por la Peña Ciclista El Rayo, se oficiará a las 12 h la misa solemne en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia en la ermita del Barrio de las Sidres. Por la tarde, a las 20 h, se celebrará la solemne procesión por el itinerario de costumbre, que concluirá con un castillo de fuegos artificiales de la pirotecnia Lluch. La noche se cerrará con una cena popular en el barrio y el esperado tributo a «La Oreja de Van Gogh» a medianoche.

Tras exhibiciones de taekwondo el martes 25 y la música del solista Sergio García con su show «Rio Esencia» el jueves 27, llegará el multitudinario viernes 28 de agosto con la célebre Nit de Paelles y la Orquesta Vértigo.

Filles de María 2025. / L-EMV

El fin de semana del 29 y 30 combinará las semifinales y finales de Galotxa y Raspall en el Trinquet Municipal, la divertida Cabalgata de Disfraces con el grupo Festival Kids, la solemne Ofrenda de flores y las actuaciones de Maria Parrado y la banda local de rock La Trinchera.

El broche final lo pondrán las festividades patronales: el lunes 31 de agosto se honrará a San Ramón Nonato con una mascletà de la pirotecnia Valenciana y la Orquesta Montecarlo; el martes 1 de septiembre será el día de los niños con el musical de Aladdin y tributo a Amaral; y el miércoles 2 de septiembre se celebrará la festividad de la Mare de Déu d’Albuixech. La patrona será homenajeada con una mascletà de pirotecnia Turis, el espectáculo pirotécnico «Un passeig per la pólvora» a cargo de Caballer FX y el musical «The Legends» para despedir el año festivo.

Festeras y festeros del Cristo 2025 / L-EMV

Cultura y raíces locales

Más allá del ocio, la Asociación Cultural «El Burro Sec» ha contribuido al programa con una nota histórica que sitúa el origen de la devoción en Albuixech en el año 1268. Además, han realizado un estudio sobre los «malnoms» (apodos) del pueblo, reivindicándolos como un elemento de identificación colectiva.