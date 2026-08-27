Les víctimes de la dana, protagonistes del pregó de les festes d’Albalat dels Sorells
Les associacions d’afectats seran les encarregades d’obrir oficialment unes festes que, del 21 d’agost al 6 de setembre, estaran carregades de música i tradició
A. Pérez
Albalat dels Sorells ja està preparat per a viure les seues Festes Majors 2026, un ampli programa d’actes que, del 21 d’agost al 6 de setembre, convertirà els carrers del municipi en l’escenari de celebracions religioses, música en directe, activitats infantils, festejos taurins i propostes pensades per a totes les edats.
Enguany, el pregó tindrà un marcat caràcter simbòlic i emotiu, ja que serà pronunciat per les associacions de víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024, «la nostra manera de dir-los que no oblidem el que van viure, però també d’agrair-los la lliçó de dignitat, de fortalesa i de superació que ens han donat», tal com destaca l'alcalde Nicolau Claramunt en el seu saluda del llibre de festes.
Torna la Festa dels Bollets
La programació arrancarà el divendres 21 d’agost amb un tardeo flamenc al parc Mestre Palau, que donarà pas a una sessió de DJ organitzada per la comissió taurina El Poal. L’endemà, dissabte 22, els aficionats als bous al carrer tindran una jornada completa amb una matinal de la ramaderia Víctor Casaña, una vesprada de vaques de Laura Parejo i l’embolada de dos bous durant la nit.
El diumenge 23 d’agost arribarà una de les cites més tradicionals amb la Festa dels Bollets, en què les clavariesses recorreran el poble acompanyades per la Unió Musical abans de la missa i la benedicció dels tradicionals bollets. De vesprada es repartiran bollets amb xocolate per tot el municipi i, ja entrada la nit, el parc de l’Hort del Comte acollirà el tradicional Taller de Fanalets, organitzat per l’Associació Cultural El Portalet, seguit d’una cercavila amb tabal i dolçaina. La jornada conclourà amb un espectacle musical al Parc del Comte d’Albalat.
Una resposta solidària
Un dels moments més simbòlics de les festes serà el dijous 27 d’agost, quan les diferents comissions festeres desfilaran fins a la plaça del Castell per a celebrar el pregó. En aquesta edició, el discurs inaugural anirà a càrrec de l’Associació de Víctimes de la dana del 29 d’Octubre de 2024, en un homenatge a la resposta solidària que va demostrar el municipi després de les inundacions. En acabar l’acte s’oferirà un vi d’honor obert a tot el veïnat.
Els dies 28 i 29 d’agost el protagonisme tornarà a ser per als festejos taurins, amb vesprades de vaques, bous embolats, un concurs infantil de retalladors i la gran desencaixonada de diversos exemplars de les ramaderies Domínguez Camacho i El Saliner.
La celebració religiosa prendrà força el diumenge 30 d’agost, festivitat de les Filles de Maria, amb missa solemne, una mascletà disparada per Pirotècnia Mediterráneo, la processó en honor a la Puríssima Concepció i la gran actuació nocturna de l’orquestra Vértigo Revolution, seguida dels DJ Marc Catalán i Marc López.
El dilluns 31 d’agost, dedicat a la Mare de Déu del Roser, començarà amb el repartiment d’orxata i fartons i culminarà amb una nit de música remember protagonitzada per DJ Remember, Xuso Rubio i Marc López.
La festa continuarà el dimarts 1 de setembre, dia de Sant Gil Abat, amb castells unflables i orxata per als més menuts abans dels actes religiosos i la processó. La nit reunirà una de les grans cites musicals del programa amb l’actuació de l’orquestra La Tribu, els DJ locals i el reconegut Javi Boss, referent de la música remember.
El dimecres 2 de setembre, festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, començarà de matinada amb el Rosari de l’Aurora i continuarà amb missa, repartiment de xocolate, activitats infantils, ofrena de flors i fruits i la solemne processó. La jornada finalitzarà amb l’actuació de l’orquestra Monaco Party.
El dijous 3 de setembre serà un dels dies més participatius gràcies a la Festa de l’Aigua a la piscina municipal, la Cavalcada Popular, el Sopar Popular i la música en directe de People Band, seguida de la sessió del DJ Xuso Rubio.
Actes religiosos
Les festes entraran en la seua recta final amb els actes dedicats al Santíssim Crist de les Ànimes. El divendres 4 de setembre tindrà lloc la tradicional baixada del Crist des del cementeri, coincidint amb la multitudinària Nit de les Paelles, amenitzada per les orquestres Me La Bufa i Nexus.
L’endemà, dissabte 5, se celebrarà el dia gran del Crist amb missa solemne, mascletà, processó i una gran revetla protagonitzada per l’orquestra Máxima, seguida d’una festa remember amb DJ José Conca. Finalment, el diumenge 6 de setembre, el concert de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells i el castell de focs artificials posaran el punt final a més de dues setmanes de celebracions.
Omplir els carrers d'orgull
L’alcalde d’Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, assegura que les Festes Majors «són el moment que millor definix el nostre poble, perquè reunixen generacions, reforcen els vincles entre el veïnat i obrin les portes a totes les persones que ens visiten».
El primer edil explica que la decisió que el pregó recaiga en les víctimes de la dana respon a la voluntat de «no oblidar el que van viure i agrair-los la lliçó de dignitat, de fortalesa i de superació que ens han donat», alhora que convida tota la ciutadania a participar en unes celebracions que, afirma, «volen omplir els carrers de convivència, tradició i orgull de poble».
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