Picassent arranca sus 16 días de fiestas con más programación que nunca

Este año el calendario ha querido que las Fiestas Mayores de Picassent se alarguen un poco más de lo habitual, ya que arrancan este viernes 28 de agosto y finalizarán el sábado 12 de septiembre. En total serán 16 días de programación festiva en los que el municipio vibrará con una amplia oferta cultural.

Cómo explica el concejal de Cultura y Fiestas, Jaume Sobrevela, «hemos confeccionado una programación que responde a aquello que la gente nos pide cada año: muchos actos que generen buen ambiente y faciliten el reencuentro entre amigos y familias». El responsable municipal destaca que no se ha apostado por grandes estrellas «que condicionan excesivamente el presupuesto del resto de la programación», sino por unas fiestas «adaptadas a todas las generaciones, capaces de generar experiencias especiales y de poner en valor las tradiciones de Picassent».

Orquestas, conciertos y Dj

En este sentido, se refuerza la oferta de las noches de orquesta, con jornadas dedicadas a la música en directo de la mano de la Tokio Band, Orquesta La Fiesta y la Orquesta Dr. Jekyll, entre otras. Los aficionados a los Dj también tendrán su espacio con varias discomóviles y con la Macro Fiesta Fercho Energy.

El plato fuerte musical tendrá lugar el jueves 3 de septiembre, cuando el grupo valenciano La Fúmiga hará uno de sus últimos conciertos en su gira de despedida. Se esperan más de 8.000 incondicionales para vivir un momento extraordinario e histórico en el recinto de eventos de Picassent. También acuará la cantante Esther.

La Fúmica y Esther actuarán el 3 de septiembre en las fiestas de Picassent. / A. P.

Otro formato que continúa ganando adeptos es el de los tributos musicales. Este año, Picassent contará con espectáculos dedicados a Amaral, La Oreja de Van Gogh y Manuel Carrasco.

También destacan los musicales, un género en pleno auge y con una gran capacidad para atraer público de todas las edades. Durante las fiestas se podrá disfrutar del musical infantil K-Pop, inspirado en el estilo musical coreano que triunfa entre los más jóvenes, así como de ‘La Fiesta de Mickey’, dirigido especialmente al público infantil. Para todos los públicos llegará también ‘SINMÁS’, un espectáculo de variedades y música en directo cargado de emociones. Además, la programación incorpora ‘Ballant, ballant’, una producción de teatro musical reconocida con numerosos premios después de su paso por los principales escenarios valencianos.

Una de las propuestas más espectaculares será ‘Quimera’, un montaje visual que llega después del éxito conseguido en Sagunt a Escena y que cuenta con una impactante escenografía protagonizada por un dragón de seis metros de altura y doce metros de longitud.

‘Quimera’, un montaje visual que cuenta con una impactante escenografía protagonizada por un dragón de seis metros de altura y doce metros de longitud. / JUAN VICENT DONATE

Entre los nombres propios de las Fiestas Mayores también destaca Pep Gimeno Botifarra, que presentará en Picassent su espectáculo 'Ja ve l’aire'. Igualmente singular será la propuesta conjunta de la Societat Artístic Musical de Picassent con el mítico grupo Mojinos Escozíos, una actuación que promete sorprender el público.

Actos tradicionales

Más allá de la programación musical, las Fiestas Mayores mantendrán sus actos más tradicionales y emblemáticos. No faltarán los concursos de carrozas y de fanalets, el correfoc, las Carreres de Joies, la ofrenda floral, las solemnes procesiones, la cordà y otras actividades que forman parte de la identidad festiva de Picassent y que continúan reuniendo centenares de personas cada año. A estas propuestas se suman actos destacados como la Cavalcada, la Romeria al Crist de la Fe, la tradicional coetà, el solemne novenari en honor a la Mare de Déu de Vallivana y las misas de campaña y traslados de la imagen.

El programa incluye además momentos especialmente singulares como el Cant de la Carxofa, el espectáculo piromusical y el castillo de fuegos artificiales, que pondrán el broche a las celebraciones religiosas y festivas.

El gran sopar del poble

Además y como colofón y gran novedad, en el recinto de fiestas tendrá lugar una cena popular con capacidad para más de 4.000 personas que congregará a familias, grupos de amigos y vecinos en una velada que tendrá amenización y sorpresas durante y después del ágape. Además, el evento tendrá un carácter solidario en favor de la Asociación Española contra el Cáncer.