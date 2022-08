El derrumbe de un muro en Buñol ha obligado a los Bomberos del Consorcio Provincial de València a desalojar a 12 persones de seis casas. Cuando los bomberos han llegado a la zona del derrumbe las personas afectadas se encontraban fuera de las viviendas y han procedido a sacar a los animales y enseres y a balizar la zona. No hay heridos.

12 familias desalojadas

El derrumbe de un muro en la localidad valenciana ha empañado un poco las tradicionales fiestas. Varias familias han tenido que realojarse ante la caída de un muro a las cuatro de la mañana en la parte superior del pueblo, cerca del rabal del castillo, que se ha llevado una parte de la calzada. "El equipo de la oficina técnica del ayuntamiento ha hecho algunas valoraciones porque veíamos que el muro presentaba alguna inestabilidad. No teníamos conciencia de que pudiera haber un derrumbe tan inminente", explica la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa.

La tormenta durante el día de ayer junto a las antiguas condiciones de la calzada han propiciado el derrumbe en la zona, que no ha tenido más daños significativos. Esta caída no afecta al recorrido de la Tomatina, que se mantiene de la misma forma. "Es una coincidencia fatal, no solo que haya caído el muro sino que coincida con la fecha de hoy y en cuanto podamos nos pondremos a trabajar para reconstruir la calle", comenta Carrascosa. Durante el día de hoy, técnicos en el ayuntamiento están valorando las posibles restauraciones en la zona.