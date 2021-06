La reforma electoral impulsada por el partido del presidente de EEUU, Joe Biden, para proteger el acceso al voto de todos los estadounidenses no superó este martes un voto clave en el Senado del país, debido al rechazo en bloque de la oposición republicana. Los demócratas no consiguieron la mayoría de 60 votos que necesitaban para superar un primer filtro antes del debate y la votación definitiva de la conocida como 'For the People Act' (La ley para el pueblo, en español), una de las grandes prioridades de la Casa Blanca y de sus aliados progresistas.

Por 50 votos a favor y 50 en contra -todos ellos de republicanos-, el proyecto de ley quedó descartado y los demócratas, que controlan apenas la mitad de los escaños del Senado, sufrieron un duro revés en sus intentos de garantizar el voto para las minorías en todo el país. "Este no es el final de este proyecto de ley, este es solo el comienzo", dijo justo antes de la votación la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien prometió programar audiencias y promocionar la propuesta con el objetivo de fortalecer el apoyo a la misma y que pueda salir adelante en otro momento, posiblemente con algunos cambios.

La reforma electoral buscaba contrarrestar las restricciones al voto que han impuesto recientemente los republicanos a nivel estatal, con la aprobación de 14 leyes que limitan el sufragio de las minorías hispana y afroamericana, menos inclinadas a acudir a las urnas. Los conservadores aseguran que su objetivo es frenar irregularidades, pero los demócratas creen que su verdadera meta es acabar con los controles que impidieron al expresidente Donald Trump (2017-2021) revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó Biden. "¿Vamos a dejar que el expresidente más deshonesto de nuestra historia siga envenenando nuestra democracia desde dentro?", preguntó el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en referencia a Trump.

Antes de la votación, varios senadores republicanos opinaron que el proyecto de ley reduciría el poder de los estados para regular las elecciones, y criticaron varios puntos de su contenido, como la posibilidad de que los votantes se registren el mismo día de los comicios. "Esto supondría dejar que el Gobierno federal tome las riendas de nuestro sistema electoral, que siempre ha estado bajo el dominio de los estados", afirmó el senador republicano Rob Portman antes de la votación.

La vicepresidenta del país, Kamala Harris, que ejerce como presidenta del Senado y a la que Biden ha encargado que ayude a garantizar el derecho al voto de las minorías, presenció la votación y el debate previo desde la Cámara Alta, en una señal de la importancia que concede la Casa Blanca al tema.