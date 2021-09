Com a veïns i veïnes de Rocafort i com a gent valenciana, volem expressar el nostre malestar pel programa emés el passat dia 17 a l’espai ‘Bona vesprada’ de À Punt dedicat al nostre poble que, en la nostra opinió, tenia molts bones intencions però no arribà a tindre la qualitat esperada. I això, en base a les següents consideracions:

1. Manca de serietat, expressada, per exemple en què es va ficar una foto fixa que se suposava que era Rocafort quan, en realitat, era Godella, o que, en recitar uns versos que se suposava que eren de Machado, en realitat eren de la cançó ‘Mediterráneo’ de Serrat.

2.- L’ús d’un registre del valencià, per part dels presentadors i presentadores, ja no popular, sinó quasi marginal enfrontat a tot el que el sistema educatiu intenta inculcar.

En definitiva, un programa molt per baix del que es podria esperar d’una televisió pública que té o ha de tindre com objectiu la dignificació de la cultura i de la nostra llengua.